ردا على انتقادات «النواب».. الحكومة: لا نساعد أحدا على الاحتكار وإنما نوفر السلع للمواطنين

أكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أن الحكومة لا تساعد أحدا على الاحتكار وإنما توفر السلع للمواطنين.

وأضاف ردا على انتقاد عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لدور الحكومة فى الرقابة على الأسعار وعدم التصدي للاحتكار: ” الحكومة تساعد الناس وتقوم بتنظيم معارض للسلع وتوفر السلع للمواطنين بالأسعار التى من الممكن أن تكون فى متناولهم، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بالظروف العالمية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم ، مطالب نيابية بتشديد الرقابة على الأسواق بسبب موجه التضخم التي تشهدها البلاد .

من جانبه ، قدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للقيادة السياسية على العلاوة وتعجيل موعد صرفها، قائلا: “إلا أنا ما نخشاه إن اللي نديه باليمين يتاخد بالشمال بسبب التضخم وغياب الرقابة على الأسواق، والارتفاع الشديد في كل المنتجات”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة “بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها”.

وتساءل أبو العلا: متى يحضر رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان ويعرض أمامنا الخطة والرؤية في الرقابة على الأسعار في المستقبل؟، متابعا: “رئيس الوزراء بيعمل مؤتمرات صحفية، وممكن يعدي الشارع وييجي هنا يقولنا هنقول ايه للشارع”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك وقفة لمواجهة المعاناة التي يتعرض لها الشعب المصري بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: “هذه العلاوات خطوة لاتخاذ إجراءات للرقابة على الأسواق”.

وأشاد أيمن أبو العلا، بعمل كادر طبي خلال هذه العلاوات، قائلا: إلا أننا ندق ناقوس الخطر بسبب هجرة الأطباء عن وزارة الصحة.

وقال عضو مجلس النواب: زيادة الأطباء والسهرة بواقع 80 جنيها “وهي تمن الميكروباص وسندوتش”، متابعا: يجب تغيير النظرة للأطباء.

وشدد النائب أيمن أبو العلا، على ضرورة أن يجد البرلمان رؤية اقتصادية شاملة من الحكومة قبل الموازنة، من خلال مواجهة رئيس الحكومة بما يدور في الشارع المصري.