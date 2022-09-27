ردا على اتجاه عملاء مصريين لموقعها فى اليابان.. مدير «أمازون مصر»: أسعار المنتجات تختلف من دولة لأخرى

قال عمر الصاحي ، مدير شركة أمازون مصر لخدمات التجارة الإلكترونية ، أن أسعار المنتجات على منصة أمازون تختلف من دولة لأخري وهو أمر طبيعي – على حد تعبيره فى تجارة التجزئة استنادا إلي العوامل الخاصة بكل بلد على حدا مثل تكاليف النقل والاستيراد والتكلفة التى يتم بها توفير المنتجات للشركة من قبل المصنعين والموردين المحليين .

جاء ذلك ردا على اتجاه عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلي موقع أمازون اليابان فى ظل انخفاض سعر المنتجات المعروضة للنصف مع تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وعلق الصاحي فى تصريحات لـ ” المال ” قائلا : سنستمر في التزامنا بالعمل على تقديم اختيارات متعددة من المنتجات بأفضل الأسعار الممكنة وتجربة تسوق عالية المستوى لعملائنا

يشار إلي أن مدير أمازون مصر خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية أستعرض تطور نمو أعمال الشركة في مصر، والتي أسهمت في خلق العديد من فرص العمل في أكثر من 40 مجالًا لمختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات

وأشار إلى أن شبكة “أمازون مصر” ستبلغ 23 محطة توصيل بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية وشركاء البائعين بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري.