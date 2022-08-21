ردا على أنباء استحواذ سعودي.. مصر للألمونيوم : ندرس عرض زيادة رأس المال على مستثمر استراتيجي

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن دراستها زيادة رأس المال المصدر خلال الفترة القادمة عبر طرحها على مستثمر استراتيجي من خارجها في إطار خطة لتعزيز الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من مصر للألومنيوم للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام صندوق الاستثمارات العامة السعودى المشاركة فى زيادة رأسمال الشركة.

وأشار الإفصاح إلى أن مصر للألومنيوم تفكر فى هذه الزيادة منذ يونيو الماضى للحفاظ على معدل الإنتاجية الحالي البالغ 320 ألف طن سنويا.

وانتشرت أخبار مماثلة حول سعى صندوق الاستثمارات السعودي لشراء حصة في الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، وردت الشركة بالنفى فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد.

ونفذ الصندوق السعودي عملية شراء متوازية في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة المصرية (10 أغسطس الجارى) بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا(يفكر الصندوق فى شراء حصصا بشركات أخرى).

مصر للألومنيوم : صندوق الاستثمارات السعودي اشترى حصصا فى 4 شركات مصرية بقيمة 25 مليار جنيه

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة ( 10 أغسطس) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول عن تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ، بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا.

هيكل ملكية الشركة وخريطة أكبر المساهمين حتى يوليو الماضى

ويبلغ رأسمال مصر للألومنيوم الحالى، 1.65 مليار جنيه موزعا على 415.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 89.8%.

بينما تستحوذ شركة النصر للتعدين على 2.2% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% ، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 14.48 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي يونيو الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 11.36 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة (10 أغسطس) ارتفاع صافى أرباحها بشكل قياسى إلى 2.4 مليار جنيه خلال العام ، مقارنة بصافى ربح 28.2 مليون جنيه خلال العام السابق.

وفسرت الشركة نمو أعمالها خلال العام الماضى باتباعها استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلية والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة إضافة إلى تخفيض التكاليف.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.6 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج أعمال الشركةالمرسلة للبورصة (31 يناير الماضى) تحولها للربحية بقيمة 814 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى خسارة قدرها 341 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

ويبدأ العام المالى للشركة من يوليو كل عام وينتهى فى يونيو ، خلافا لأغلب الشركات المدرجة التى تبدأ السنة المالية من يناير وتغلقها فى ديسمبر.