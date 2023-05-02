رحيل مصطفى درويش..الفن يفقد نجما شابا والمجتمع في صدمة كبيرة

رحل عن دنيانا النجم الشاب مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاما ، وسبب خبر وفاته أثر توقف لعضلة القلب فجأة صدمة كبيرة للوسط الفني والاعلامي وكل أصدقائه وجمهوره ، حيث مازال في ريعان شبابه وحيويته .

وشارك مصطفى درويش في السباق الرمضاني هذا العام ب4 مسلسلات ” سره الباتع” و” كامل العدد ” و” اكس لانس ” و” تلت التلاتة”.

كما حقق شهرة كبيرة بمسلسل ” 100 وش” الذي شارك في بطولته مع النجمة نيلي كريم والنجم آسر ياسين منذ سنوات، وأثار جدلا كبيرا بعد اعتذاره عن بطولة فيلم الملحد للكاتب ابراهيم عيسى ووصفه أنه يسئ للدين الاسلامي .

أحمد تهامي : كان محبا للجميع ويهتم بأسلوب حياته جدا ومنتقي لأدواره الفنية

قال الفنان أحمد تهامي أن الراحل مصطفى درويش كان صديق مقرب له على المستوى الانساني ولم يجتمعا في عمل فني أبدا ، لكنه كان دائم التواصل معه والسؤال عنه والحديث معه عن أمور كثيرة منها الرياضة ، فقد كان انسانا رياضيا جدا وفنانا راقيا جدا وقدم أدوارا مهمة خلال الفترة الأخيرة في مشواره الفني القصير .

أضاف للمال أن أنه كان انسانا محب الخير لجميع الناس ، وكان مهمتا بأسلوب حياته من حيث ممارسة الرياضة باستمرار والنظام الغذائي الخاص به وكذلك نومه ، وماكتبه صباح اليوم عبر حسابه الرسمي كان مفاجأة لنا كبيرة وصادمة أن يتوفى بعده بساعات قليلة مشيرا أنه التقى به في شهر رمضان ليلة 27 وجمعهما سحور في ذلك اليوم .

وعن اعتذار الراحل مصطفى درويش عن فيلم الملحد سابقا في وقت عرضه عليه قال : نحن كقوى ناعمة يجب أن ننتقي أدوارنا بعناية شديدة لأنه في النهاية جميعنا سنذهب لحياة الآخرة وسيتم محاسبتنا على أعمالنا التي نقدمها وفق” تهامي” .

وأكد تهامي أنه يحب تقديم المسلسلات الكوميدية والتي تعبر تضحيات أبطالا لخدمة الوطن دون انتظار وساما معينا ، مؤكدا مصطفى دوريش كان محب للجميع ورحيله صدمة كبيرة لنا لفراقه رغم ايماننا أنه قدر من الله .

أحمد النجار : حقق بصمة جيدة في سنوات قليلة والفن المصري خسر نجما واعدا

أوضح الناقد الفني أحمد النجار أن الوسط الفني خسر اليوم نجما شابا كان سيصبح من النجوم الواعدين السنين القادمة في الفن المصري ، حيث استطاع تحقيق بصمة جيدة بالأعمال الفنية التي قدمها في مشواره الفني القصير سواء ” ب100 وش” أو” سويتس بالعربي” رمضان 2022 وكذلك المسلسلات التي قدمها بالسباق الرمضاني هذا العام سواء مسلسل ” كامل العدد ” أو” سره الباتع” ، بالاضافة أن القدر لم يمهله للاستمتاع بنجاح هذه الأعمال وكذلك التي ستعرض الفترة القادمة مثل فيلم” خمس جولات” وفيلم” شماريخ” أيضا .

وأردف قائلا أن مصطفى درويش كان محبوبا ولديه كاريزما مميزة لدى الجمهور ، وزملاؤه يحبونه بالوسط الفني كثيرا وليس لديه أي خلافات أبدا كان انسانا راقيا ومحترما وطيبا وخلوقا .

نهال عنبر : وفاته صدمة كبيرة لنا جميعا ولم يلحق الفرحة بنجاحه في موسم رمضان

وأعربت الفنانة نهال عنبر أن مصطفى درويش كان فنانا مجتهدا وسعيد بنجاحه في شهر رمضان الماضي بأدواره التي قدمها هذا الموسم ، مؤكدة كانت أعمال فنية مهمة وجسد فيها شخصيات رائعة حقيقة لكنه لم يلحق الفرحة بنجاحه في ذلك الموسم .

ولفتت الى أنه كان فنانا محبوبا بالوسط الفني ووفاته وهو مازال شاب صغير أحدث صدمة كبير لنا جميعا بالوسط الفني اليوم .

أردفت قائلة أنه قدم أدوارا السنين الأخيرة حققت نجاحا كبيرا مثل مسلسل ” 100 وش ” مع نيلي كريم وغيرها من الأعمال الفنية أيضا .