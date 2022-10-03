رحيل مخرج الثمانينات عبد اللطيف زكي .. فقد كبير لأحد أبرز صناع الفن

رحل عن عالمنا المخرج السينمائي القدير عبد اللطيف زكي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 76 عاما ، بعد أن قدم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة في فترة الثمانينات والتسعينات لنجوم كبار رحلو عن دنيانا أبرزها ، الكروانة لنور الشريف وهاتحب هانقب للراحل فاروق الفيشاوي وكذلك أفلام لنجلاء فتحي وسر اللعبة وشقاوة بنات شبرا ، بالإضافة لإخراجه للعديد من الإعلانات والبرامج التليفزيونية في تلك الفترة .

ماجدة خير الله : أزمته هي اتجاهه لاخراجه للبرامج التليفيزيونية

قالت الناقدة ماجدة خير الله أن المخرج الراحل كانت له بصمات كبيرة مع نجوم مهمين مثل نور الشريف أفلام ” صراع الأحفاد وكروانا ” و، ونجلاء فتحي بفليم ” المرأة الحديدية ” وفاروق الفيشاوي فيلم ” ياتحب ياتقب” ، وتعاونت معه في أولى أفلامه السينمائي ” أمرأتان ورجل ” .

وأضافت أن أزمته هي اتجاهه لاخراجه للبرامج التليفيزيونية لتحقيق عائد مادي كبير لكن يبتعد عن السينما مثلما فعل المخرج أحمد يحى في الماضي ، وذلك سبب توقفه مثل أبناء جيل كبير عن الإخراج السينمائي لذلك المخرجين الشباب أزاحوا الجيل القديم .

وتابعت قائلة أن أعماله التليفزيونية كانت قليلة منها مسلسل كنت الكاتبة له ” ان فاتك الميري ” بالتعاون مع صوت القاهرة .

محمود قاسم : كانت أغلب أفلامه السينمائية من إنتاجه وتوقف في الألفينات

وعلق الناقد محمود قاسم أن عبد اللطيف زكي كان يتعامل مع السينما كأنها وظيفة ، فقد عمل في الخليج في فترة معينة ثم اتجه للانتاج السينمائي وكانت أغلب أفلامه السينمائية من انتاجه مثل أفلام خيوط العنكبوت بطولة رغدة ومحمود ياسين .

ويشير الى أن أفلامه كانت من النوع التجاري جدا وقيمتها الفنية لم تكن بالمستوى الفني الجيد ، وهو من جيل عادل الأعصر وغيرهم .

ثم اتجه للعمل في التلفزيون في فترة معينة ، ثم توقف في بداية الألفينات وكانت آخر أفلامه السينمائية ” هاتحب هانقب” للفنان الراحل فاروق الفيشاوي .

أمير أباظة : يعتبر واحد من مخرجي مرحلة الثمانينات المهمين بالسينما

وقال الناقد السينمائي ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي أمير أباظة ، أن عبد اللطيف زكي يعتبر واحد من أهم مخرجي مرحلة الثمانينات حقيقة.

وتابع أن أفلامه السينمائية عديدة وناجحة تجاريا ، خاصة فيلم الكروانة الذي أنتج عام 93 بطولة نور الشريف وبوسي وكان فيلما مميزا ، بالاضافة لآفلام سينمائية أخرى مثل خيط العنكبوت و دنيا عبد الجبار والبركان للنجم يحى الفخراني وغيرها .

وأشار أباظة الى أن الراحل ابتعد عن السينما والاخراج السنين الماضية ، لكن ماتزال أفلامه السينمائية يتذكرها جيل فترة السبيعينات والثمانينات تحديدا .

أشرف صقر : قدم بعض النجوم الذين تعاونوا معه بصورة جديدة في السينما

وأوضح المنتج الفني أشرف صقر أن فترة الثمانينات كانت أغلب أفلامها السينمائية تجارية بصورة كبيرة ، ولم تحقق الايرادات الكبيرة وقتها .

حيث كان أول فيلم سينمائي يحقق ايرادات عالية جدا فيلم اسماعيلية رايح جاي في الماضي ، لذلك أفلام عبد اللطيف زكي كانت أفلاما تجارية وجيدة الصنع فنيا لكن ليست فنية بصورة كبيرة.

وقال أيضا أنه ، مثل نور الشريف وفاروق الفيشاوي وغيرهم ، فقدم لهم أفلاما كوميدية جيدة .