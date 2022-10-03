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رحيل مخرج الثمانينات عبد اللطيف زكي .. فقد كبير لأحد أبرز صناع الفن

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رحل عن عالمنا المخرج السينمائي القدير عبد اللطيف زكي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 76 عاما ، بعد أن قدم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة في فترة الثمانينات والتسعينات

رحيل مخرج الثمانينات عبد اللطيف زكي .. فقد كبير لأحد أبرز صناع الفن
أحمد حمدي

أحمد حمدي

2:13 ص, الأثنين, 3 أكتوبر 22

رحل عن عالمنا المخرج السينمائي القدير عبد اللطيف زكي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 76 عاما ، بعد أن قدم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة في فترة الثمانينات والتسعينات لنجوم كبار رحلو عن دنيانا أبرزها ، الكروانة لنور الشريف وهاتحب هانقب للراحل فاروق الفيشاوي وكذلك أفلام لنجلاء فتحي وسر اللعبة وشقاوة بنات شبرا ، بالإضافة لإخراجه للعديد من الإعلانات والبرامج التليفزيونية في تلك الفترة .

ماجدة خير الله : أزمته هي اتجاهه لاخراجه للبرامج التليفيزيونية

قالت الناقدة ماجدة خير الله أن المخرج الراحل كانت له بصمات كبيرة مع نجوم مهمين مثل نور الشريف أفلام ” صراع الأحفاد وكروانا ” و، ونجلاء فتحي بفليم ” المرأة الحديدية ” وفاروق الفيشاوي فيلم ” ياتحب ياتقب” ، وتعاونت معه في أولى أفلامه السينمائي ” أمرأتان ورجل ” .

وأضافت أن أزمته هي اتجاهه لاخراجه للبرامج التليفيزيونية لتحقيق عائد مادي كبير لكن يبتعد عن السينما مثلما فعل المخرج أحمد يحى في الماضي ، وذلك سبب توقفه مثل أبناء جيل كبير عن الإخراج السينمائي لذلك المخرجين الشباب أزاحوا الجيل القديم .

وتابعت قائلة أن أعماله التليفزيونية كانت قليلة منها مسلسل كنت الكاتبة له ” ان فاتك الميري ” بالتعاون مع صوت القاهرة .

محمود قاسم : كانت أغلب أفلامه السينمائية من إنتاجه وتوقف في الألفينات

وعلق الناقد محمود قاسم أن عبد اللطيف زكي كان يتعامل مع السينما كأنها وظيفة ، فقد عمل في الخليج في فترة معينة ثم اتجه للانتاج السينمائي وكانت أغلب أفلامه السينمائية من انتاجه مثل أفلام خيوط العنكبوت بطولة رغدة ومحمود ياسين .

ويشير الى أن أفلامه كانت من النوع التجاري جدا وقيمتها الفنية لم تكن بالمستوى الفني الجيد ، وهو من جيل عادل الأعصر وغيرهم .

ثم اتجه للعمل في التلفزيون في فترة معينة ، ثم توقف في بداية الألفينات وكانت آخر أفلامه السينمائية ” هاتحب هانقب” للفنان الراحل فاروق الفيشاوي .

أمير أباظة : يعتبر واحد من مخرجي مرحلة الثمانينات المهمين بالسينما

وقال الناقد السينمائي ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي أمير أباظة ، أن عبد اللطيف زكي يعتبر واحد من أهم مخرجي مرحلة الثمانينات حقيقة.

وتابع أن أفلامه السينمائية عديدة وناجحة تجاريا ، خاصة فيلم الكروانة الذي أنتج عام 93 بطولة نور الشريف وبوسي وكان فيلما مميزا ، بالاضافة لآفلام سينمائية أخرى مثل خيط العنكبوت و دنيا عبد الجبار والبركان للنجم يحى الفخراني وغيرها .

وأشار أباظة الى أن الراحل ابتعد عن السينما والاخراج السنين الماضية ، لكن ماتزال أفلامه السينمائية يتذكرها جيل فترة السبيعينات والثمانينات تحديدا .

أشرف صقر : قدم بعض النجوم الذين تعاونوا معه بصورة جديدة في السينما

وأوضح المنتج الفني أشرف صقر أن فترة الثمانينات كانت أغلب أفلامها السينمائية تجارية بصورة كبيرة ، ولم تحقق الايرادات الكبيرة وقتها .

حيث كان أول فيلم سينمائي يحقق ايرادات عالية جدا فيلم اسماعيلية رايح جاي في الماضي ، لذلك أفلام عبد اللطيف زكي كانت أفلاما تجارية وجيدة الصنع فنيا لكن ليست فنية بصورة كبيرة.

وقال أيضا أنه   ، مثل نور الشريف وفاروق الفيشاوي وغيرهم ، فقدم لهم أفلاما كوميدية جيدة .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

2:13 ص, الأثنين, 3 أكتوبر 22