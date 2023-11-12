رحيل عثمان محمد علي إثر أزمة صحية

رحل عن دنيانا مساء اليوم الفنان القدير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان ، أثر تعرضه لأزمة صحية ، بعد مسيرة فنية كبيرة قدم فيها العديد من المسلسلات التليفزيونية التي تركت بصمة كبيرة قي قلوب الجمهور المصري والعربي.

اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

وقدم الراحل عثمان محمد علي مسلسلات “عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية”.