رحيل طارق عبدالعزيز يصدم محبيه.. زملاؤه: فنان موهوب وتاريخه كبير وإنسان راقٍ

رحل اليوم الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 55 عاما أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل ” بقينا اتنين ” المفترض عرضه أوائل ديسمبر القادم ، وسبب الخبر صدمة كبيرة لكل محبيه بالوطن العربي وكذلك زملاؤه بالوسط الفني .

وكان الراحل طارق عبد العزيز عضوا بفرقة الحركة المسرحية مع الفنان خالد الصاوي والراحل خالد صالح ، وبدأ مسيرته الفنية برفقه صديقه الفنان محمد هنيدى بفيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ثم فيلم ثقافى ، وقدم أولى بطولاته فى السينما ب فيلم “أصحاب ولا بيزنس” برفقة هانى سلامة ومصطفى قمر.

وترك طارق عبد العزيز تاريخا فنيا كبيرا ومتنوعا في الدراما والسينما والمسرح أيضا .

فايزة هنداوي : تألق السنين الأخيرة في التلفزيون وكان ينتقي أدواره بعناية وصديق طيب

أعربت الناقدة فايزة هنداوي عن كون الراحل طارق عبد العزيز على المستوى الفني ، فقد نضج بصورة كبيرة في السنين الأخيرة وهو في الأساس ممثل موهوب جدا وأصبح ينتقي أدواره بعناية شديدة خاصة مسلسل ” راجعين ياهوى” العام الماضي مع الفنان خالد النبوي ، وبدايته في السينما كانت مميزة بفيلم ” أصحاب ولابيزنيس .

أشارت ل” المال أنه على المستوى الفني هو ممثل موهوب ودارس للفن وكان يذاكر الشخصيات التي يقدمها للمشاهدين بدرجة كبيرة ويختار مايقدمه فنيا سواء في التلفزيون أو السينما .

ولفتت هنداوي الى أنه تألق السنين الأخيرة في مسلسلات كثيرة ، باعتبار أن التلفزيون الانتاج فيه أكثر من السينما السنين الماضية .

ونوهت أنه على المستوى الشخصي والانساني ، كان انسانا وصديقا طيبا وراقيا ويأخذ مواقف رجولية ليس فيها مجاملة او تطبيل لأحدا .

أحمد سعد الدين : منذ وجوده بفرقة الهناجر لم يتغير انسانيا لكنه نضج فنيا بشكل كبير

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين فقال : ان طارق عبد العزيز من الفنانين الموهوبين بالفعل وقام ببذل جهدا كبيرا ليطور من نفسه فنيا منذ سنوات كثيرة ، منذ وجوده بفرقة الهناجر مع الراحل خالد صالح والفنان خالد الصاوي ولم يتغير انسانيا لكنه نضج على المستوى الفني بصورة كبيرة السنين الماضية.

وشدد على أنه قدم دورا رائعا في مسلسل ” أكتوبر الآخر” مع المخرج اسماعيل عبد الحافظ ، وكانت له أفلام سينمائية تسجيلية رائعة ايضا .

وحصد تكريما مميزا بمهرجان العلمين للدراما الدورة الثانية التي أقيمت منذ فترة ، وكان هذا التكريم بعد ازمة صحية مر بها ودخل على أثرها للمستشفى ، لذلك كان سعيدا بوجوده وسط الجميع في المهرجان .

ولفت سعد الدين الى أنه كان متواجدا في الأعمال التليفزيونية بقوة ونجاح ، أما السينما فهي لاتقبل أي فنان حتى لو كان يحبها بل لها مواصفات معينة لآبطالها .

سمير الجمل :موهبته ساعدته في اختيار أدوار مميزة وصنع بصمة جيدة لدى المشاهد

وقال السيناريست سمير الجمل أن الراحل طارق عبد العزيز كان ممثلا مجتهدا وفي نفس الوقت كانت سيرته طيبة جدا وسط زملاؤه .

أضاف أنه برغم انه كان ينتمي لمجوعة من الفنانين أصدقاؤه مثل محمد هنيدي وغيرهم ، الا انه من الواضح أنه لم يكن يفرض نفسه عليهم ويستثمر هذه الأمور الشخصية ليعمل أكثر بالوسط الفني .

أردف قائلا أن أدواره الفنية لم تكن مثل نجوم الصف الأول لكنه كان متميزا في أعمال فنية كثيرة في الدراما التليفزيونية خلال السنتين الماضيتين مثل مسلسل ” راجعين ياهوى” و” اعمل ايه” مع الفنان خالد الصاوي ، وذلك يثبت أنه كان يدقق جيدا في اختياراته والدليل أن هذين المسلسلين كانا مميزين جدا ، لكنه كان مقلا في السينما لأن له قوانين خاصة مختلفة عن الدراما التلفزيونية.

واستطرد قائلا أن موهبته ساعدته في اختيار أدوار مميزة وصنع بصمة جيدة لدى المشاهد برغم أنه لم يكن من نجوم الصف الأول ، لافتا الى انه على المستوى الشخصي كان انسانا وفنانا خلوقا ولم يحدث أي مشكلة في أي عمل فني يشارك فيه مثل آخرين لاثارة الضجة حوله ، بل كان حضوره فنيا فقط ولم يفرض نفسه على أحد ليتواجد فنيا بصورة كبيرة .



























