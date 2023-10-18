رحيل سهام عبد السلام.. فقد صعب لتاريخ ناقدة فنية متميزة

رحلت عن دنيانا الفنانة والدكتورة والناقدة القديرة سهام عبد السلام عن عمر يناهز 75 عاما ، وسبب الخبر صدمة كبيرة لمحبيها وكثير من نجوم الوسط الفني ، وظهر ذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم النجمة ريهام عبد الغفور .

حيث شاركت بالتمثيل في عدة أفلام سينمائية في حياتها أبرزها ” الشتا اللي فات ” و” عشم ” وغيرها ، وعملت كناقدة ومترجمة وعالمة أنثروبولوجيا مصرية ، واستطاعت الحصول على دبلومات مختلفة في مجالات الترجمة والنقد الفني .

هاني عفيفي : كانت تعمل بروح الشباب دائما وكان هناك إجماع على محبتها

قال المخرج المسرحي هاني عفيفي أنه لم يتعامل أي شخص مع الراحلة سهام عبد السلام الا وأحبها ، كانت إنسانة راقية جدا تحب الجميع .

وأشار في حديثه لـ” المال ” أنه عرفها وهي كبيرة سنا وكانت صديقة للكثير من الأشخاص كأم ، ومثلا في حب الفن والحياة والعدالة وكانت شخصية بالنسبة لهم كفنانين شباب نادرة جدا .

وأضافت: “كانت متواضعة وتسعى للتجريب دائما بروح الشباب برغم مرضها وسنها ، كانت تعافر وتحرص على حضور جميع البروفات والتدريبات ، ولديها أصول الالتزام في المواعيد واحترام زملائها والاخلاص للعمل الذي تقدمه.

وأكد كذلك أنها كانت تعمل بروح الشباب دائما وكان هناك إجماع على محبتها ، علاوة أنها كانت تملك طاقة كبيرة بداخلها في العمل وشخصية مقربة لكل شخص تعامل معها ، حيث كانت شخصية عامة معروفة للجميع ومقربة أيضا .

ولفت الى أنها تخرجت في الدفعة التي سبقته بمركز الابداع الفني ، وكان يحب مشاهدتها في العروض المختلفة ، والتقى بها فنيا في مسرحية “مشاحنات” الذي أنتجها مركز الإبداع الفني عام 2022 ، وكانت اضافة كبيرة وعميقة في تفكيرها ومدهشة في احترامها واخلاصها ، مؤكدا كل من تعامل معها خسر كثيرا بفقدها على المستويين الشخصي والمهني .

أحمد سعد الدين : كانت إنسانة خلوقة ومثقفة وملمة بعلوم وثقافات كثيرة

وأوضح الناقد أحمد سعد الدين أن الراحلة سهام عبد السلام ، كانت من أجمل الشخصيات الإنسانية على المستوى الشخصي خلقا وأدبا وطيبة حقيقة.

وعلى المستوى المهني والعملي فقد كانت تملك خبرة كبيرة بمجال النقد الفني والترجمة ، بالاضافة لكونها ممثلة موهوبة شاركت في عدة أفلام سينمائية وفق” سعد الدين” .

ولفت إلى أنع من كان يجلس مع سهام عبد السلام لكونها ممثلة ، يجدها تتحدث في الأدب والسياسة والفن والنقد وعلم الاجتماع ، فقد كانت إنسانة مثقفة وملمة بكل هذه العلوم والأمور في حياتها الفنية والشخصية ، حيث أن هناك مبدعين مثل سهام عبد السلام لايمكن فصلهم فقط وحصرهم انهم مخرجين أو ممثلين فقط مثل المخرج داوود عبد السيد ، فهو شخص ملم بالسياسة والفن والاخراج والأدب والفلسفة أيضا .

أكد سعد الدين أن الراحلة لم تبخل على أي شخص بمعلومة أو خبرة طيلة حياتها ، وكانت دؤوبة في عملها كمترجمة أيضا .

محمود قاسم : كانت لها كلمتها المسموعة في مجال النقد الفني والسينمائي

وأوضح الناقد محمود قاسم أن سهام عبد السلام كانت لها مقالات مهمة في نشرات نادي السينما في الأماكن المتاحة لها ، وكانت إنسانة لها موقف فني وثقافي دائما .

ولفت إلى أنها كانت متفرغة لكتابة النقد السينمائي وترجمة كتب السينما والروايات المختلفة ، كما أنها كانت مشغولة بالفن أيضا وفق” قاسم ” .

وأشار إلى أنها كانت لها كلمتها المسموعة في مجال النقد الفني والسينمائي ، بالإضافة لكونها ممثلة جيدة في المسرح والسينما ومترجمة أيضا .