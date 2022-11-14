رحيل سامي فهمي نجم حكاية ميزو... الكوميديا التي لم تطفئها سنوات الهجرة

رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي وبطل مسلسل حكاية ميزو الشهير الذي قدمه النجم الراحل سمير غانم.

واشتهر سامي فهمي بالعديد من الأدوار الفنية التي حققت نجاحا كبيرا وتركت له بصمة مميزة في الفن منها حكاية ميزو ومسرحية الدخول بالملابس الرسمية وغيرها من الأعمال الفنية التي شارك فيها قبل هجرته لأمريكا والبقاء فيها لسنوات طويلة .

فايزة هنداوي : كان عنصرا أساسيا في نجاح مسلسل حكاية ميزو

قالت الناقدة فايزة هنداوي أن الراحل سامي فهمي كان ممثلا كوميديا رائعا ، ولو كان اهتم بعمله الفني في مصر السنين الماضية كان سيكون واحدا من أهم نجوم الكوميديا بالساحة الفنية ، لأنه يتمتع بخفة دم وتلقائية شديدة .

وأشارت الى أنه كان عنصرا أساسيا في نجاح مسلسل حكاية ميزو للنجم الراحل سمير غانم في الماضي ، وكان جاذبا للمشاهدين مثل سمير غانم ودوره كان محوريا في العمل .

ونوهت أيضا الى أن سامي فهمي قدم مسرحية مميزة أيضا في مسيرته الفنية ” الدخول بالملابس الرسمية ” مع الفنانين الراحلين أبو بكر عزت وسهير البابلي والمنتجة اسعاد يونس عام 79 وحققت نجاحا كبيرا وأشاد الجمهور بأدائه فيها .

أحمد النجار : ترك بصمة كبيرة والجمهور مرتبط به وشقيقته عايدة فهمي

وأعرب الناقد الفني أحمد النجار عن كون الفنان الراحل سامي فهمي حقق نجاحا كبيرا بدوره الذي قدمه في مسلسل ” علي بيه مظهر ” مع النجم القدير محمد صبحي في فترة الثمانينات .

وأكد النجار أن نجاحه في هذا المسلسل لايقل أبدا عن ماحققه في مسلسل حكاية ميزو مع الراحل سمير غانم ، لافتا الى أنه في عز نجاحه وتألقه فنيا قرر الهجرة لأمريكا وأن يعيش بها لسنوات طويلة لكن الجمهور لاينسى أبدا ماقدمه فنيا ونجاحاته .

وتابع قائلا أن ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية والمنتجة اسعاد يونس منذ فترة أعاد للمشاهدين ذكريات أعماله الفنية التي ارتبط بها في فترة زمنية معينة .

كما أن شقيقته الفنانة القديرة عايدة فهمي يقدرها الجمهور المصري كثيرا وفق” النجار” ، لذلك سامي فهمي وشقيقته لهما مكانة كبيرة لدى الجمهور وهناك ارتباط كبير بأعمالهما الفنية ، مضيفا الراحل سامي فهمي من الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة في الفن لايمكن نسيانها .

دعاء حلمي : كان فنانا مهما وانسانا راقيا ولم يفقد شغفه وحبه للفن أبدا رغم ابتعاده

علقت الناقدة دعاء حلمي فقالت : أنها كانت على تواصل دائم مع الراحل سامي فهمي أثناء تواجده في أمريكا طيلة السنين الماضية ، لافتة الى أنه كان صديق مقرب وشعرت بتسلل الاحباط نوعا ما له بسبب حبه للفن وحنينه للعودة للوسط الفني وعمله الفني بعد هجرته لأمريكا .

استطردت قائلة أنه ليس كل فنان يبتعد يمكن أن يعود في التوقيت الذي يريده بسبب تغير ظروف السوق والعملية الفنية ، بالاضافة أن لكل زمن وفترة وجوه معينة ، لكن سامي فهمي لم يفقد حالة الشغف للعمل الفني بداخله لذلك أحس بالاحباط وتأثر نفسيا بسبب عدم قدرته للعودة لممارسة الفن مرة ثانية بعد ابتعاده وسفره لأمريكا .

وأوضحت أنه كان فنانا مهما وليس مجرد ” كاركتر ” لكن كان يحتاج أكتشافه فنيا من كثير من المنتجين والصناع بمصر ، وحقق نجاحات كبيرة في التلفزيون بمسلسلات حكاية ميزةو وغيره.

كما أن شقيقته الفنانة عايدة فهمي كانت بعيدة أيضا عن العمل الفني لسنوات وفق” حلمي ” ، لكن بعد قيامها بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي ” فيس بوك” في فترة معينة ومطالبة المنتجين بضرورة عودتها للفن بالفعل استطاعت ان تعود بقوة في أكثر من عمل فني السنتين الأخيرتين كان آخرها مسلسل جزيرة غمام مع النجم طارق لطفي .

وأوضحت أن الفرصة حينما تأتي لفنان معين ويستطيع استغلالها وعدم وضع شروطا لهذه العوة أن يقدم كبطل مثلا مثلما كان في الماضي فأنه سيكون ذكيا ، مثل فنانين معينين استغلوا عودتهم للسوق مؤخرا وقدموا أدوارا لفتت أنظار الجمهور .