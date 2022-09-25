رحيل زين نصار شيخ المؤرخين والنقاد الموسيقين.. غياب مؤثر لقيمة ثقافية وإنسانية كبيرة

رحل صباح اليوم عن عالمنا المؤرخ والناقد الموسيقي الكبير دكتور زين نصار عن عمر ناهز 80 عاما، تاركا لتلاميذه العديد من الموسوعات العلمية الثقافية في مجال النقد والتأريخ الموسيقي ، بالاضافة لحلقات برامجه التي كانت تذاع في الراديو أسبوعيا والتي قدم من خلالها علما وافرا للكثيرين .

وتقلد الراحل العديد من المناصب بأكاديمية الفنون ، منها كان أستاذا للنقد الموسيقي ورئيس قسم النقد الموسيقي الأسبق بالمعهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون.

كما كان مشرفا ومشاركا بلجنة مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية سنويا الذي تقيمه دار الأوبرا المصرية تزامنا ، مع إقامة فعاليات المهرجان الغنائية .

حصل على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز ، عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية كما حصل علي دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني ، و ماجستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980 ، ودكتوراة في الفنون تخصص ” النقد الموسيقي ” عام 1986 ، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

فايزة هنداوي : كان قامة إنسانية وثقافية عظيمة وشيخ النقاد والمؤرخين الموسيقيين

قالت الناقدة فايزة هنداوي إن دكتور زين نصار كان يملك علم وخبرة ويسعى لنشر الثقافة الراقية في الموسيقى ، ولديه العديد من المراجع الهامة والموسوعات التي قام بكتابتها في النقد الموسيقي.

وأضافت أن الراحل كان لديه طاقة من الحب والاحتواء والاهتمام لتلاميذه بأكاديمية الفنون ، ويتعامل معهم كأنه أب لنا جميعا ، كان يهتم أن يصل عمله للشباب والجمهور دون انتظار كلمات شكر او مدح لذلك .

وتابعت قائلة إن النقد الموسيقي بمصر قليل وكان هو شيخ المؤرخين الموسيقيين لحقب زمنية مختلفة قديمة وحديثة .

إيناس جلال : قيمته العلمية والثقافية كانت كبيرة ولم يبخل على تلاميذه بعلمه وكان شديد التواضع

وأعربت الناقدة دكتورة إيناس جلال عن حزنها الشديد لرحيل زين نصار ، مضيفة: “كان محب لمصر وأستاذ لأجيال كثيرة وأنا تتلمذت على يديه لـ30 عاما ، ودائما يلتقي زملائه ويقولون له “أنت أستاذي في سنة كذا” .

ولفتت إلى أنه قام بتأليف العديد من الكتب في الموسيقي وحلقاته في الراديو مازالت هي المرجع .

وأضافت أن أعظم شي كان في دكتور زين نصار إنه كان إنسانا شديد التواضع للغاية ، ولم يبخل بعلمه على أي شخص التقى به أو تعرف عليه ، لدرجة أن باحثين عرب حينما يتواجدون بمؤتمر الموسيقى العربية يخبروه أنهم قرأوا كتب له في النقد الموسيقي واستفادوا من عمله وخبراته في التأريخ الموسيقي ، مؤكدة الناس الحقيقيين كانوا يشعرون بقيمة زين نصار.

وتابعت قائلة إن قيمته العلمية والثقافية كانت عظيمة ، وعلم تلاميذه ضرورة بذل الجهد والبحث طيلة الوقت ، وكتاباته في بعض المواقع موجودة ومقدر قيمته العلمية وكان محاربا ولديه حنكة في الوصول للحق .

أحمد سعد الدين : كان علامة حقيقية في حياتنا وصعب أن نعوض قيمة ثقافية وفنية مثله

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن دكتور زين نصار من أهم مؤرخي الموسيقى في العصر الحديث وأستاذ كبير ، وكان يحب نقل المعلومة للجمهور

وأضاف أنه كان علامة حقيقية في حياتنا ، وصعب أن نعوض قيمة ثقافية وفنية مثله .

ونوه إلى أنه كان إنسانا طيبا على المستوى الإنساني ، وودود في التعامل مع جميع الناس أيا كانت فئتهم وطبقتهم الاجتماعية أو حتى أفكارهم ، مؤكدا أنه كان أستاذ وشيخ المؤرخين الموسيقين في مصر بدون مبالغة .