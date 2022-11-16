رحيل الموسيقار محمد سلطان.. خسارة كبيرة للفن وغياب يتوالى لألحان الزمن الجميل

رحل عن عالمنا الموسيقار محمد سلطان عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد الإسكندرية عام 1937، حصل على ليسانس الحقوق، ثم اتجه إلى التمثيل، وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها، بالاضافة لتعاونه مع نجوم الغناء الكبار أمثال هاني شاكر وسميرة سعيد وأصالة .

عوض بدوي : الفارس النبيل محمد سلطان كان راقيا على المستوى الانساني

أوضح الشاعر الغنائي عوض بدوي للمال أن الراحل محمد سلطان كان له فضل كبير عليه في حياته ، لاسيما حينما كان رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين واصفا له ب” الفارس النبيل” ، قام بحل أزمته التي وقعت بينه وبين المستشار القانوني محمود لطفي وبسبب ذلك أصبح بدوي عضوا بالجمعية فيما بعد .

وأشار إلى أنه كان على صلة قوية به على المستوى الانساني والشخصي اضافة للابداع والفن الراقي كان شخصا من ريحة الزمن الجميل .

وأكد أن مشواره الفني وألحانه والثنائي الذي كونه مع الراحلة فايزة أحمد يؤكد أنه كان فنانا عظيما وحقيقة مصر فقدت رمزا كبيرا في تاريخ الموسيقى العربية ، وتعاون معه في أغنيات للمطربة المعتزلة أماني نبيل وكانت من اكتشافه الفني .

أكرم عادل : له بصمات كبيرة مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي

قال الموزع الموسيقي أكرم عادل أن محمد سلطان من كبار الملحنين الذين جاءو في تاريخ الأغنية بمصر وتعاون مع كبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي .

وأضاف أنه ابتعد السنوات الماضية عن السوق الغنائي ، نظرا لأنه لم يكن تواجده مناسبا في الظروف التي أصبح فيها مجال الغناء .

وأشار إلى أن نشاطه الأخير كان كرئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين ، موضحا أن بصماته في الموسيقى كانت مع زوجته المطربة الراحلة فايزة أحمد بالاضافة للنجوم هاني شاكر وسميرة سعيد أيضا .

أما منصبه بجمعية المؤلفين والملحنين كان شرفيا ولم يكن هناك أعمال معينة يقوم بها مقارنة بالوقت الحالي ، حيث كان هذا المنصب شرفيا في فترته التي تولاها مقارنة بالزمن الحالي وفق عادل .

صلاح عطية : الراحل كان يمثل آخر فناني الزمن الجميل في الموسيقى

وأعرب الشاعر الغنائي صلاح عطية أن الراحل كان يمثل آخر فناني الزمن الجميل في الموسيقى ، لافتا الى أنه كان أكبر الموسيقين الموجودين سنا وثقافة في الوسط الموسيقي بمصر ، كما أنه كان رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين في فترة 2011 حتى 2015 .

ولفت الى أنه ارتبطت أعماله الموسيقية والغنائية بزوجته الراحلة فايزة أحمد ، بالاضافة أنه قدم كثير من نجوم الغناء مثل مدحت صالح ونادية مصطفى فهما من أكتشافاته الفنية منذ سنوات طويلة ، كما أنه قدم أولى أغنيات هاني شاكر في مشواره الفني ” ياريتك معايا” و” مشتريكي ماتبيعييش” .

وتابع قائلا أنه كان له موقفا مع المطربة سعاد محمد فكانت لاتملك أغنيات مشهورة ، لكن فايزة أحمد قالت له ” عاوزك تلحن لسعاد محمد ” فقام بتقديم أشهر أغنية له ” أوعدك دايما فاكرك ” ، علاوة أنه اقتحم مجال الموسيقى التصويرية في فترة زمنية معينة ، وكانت أشهر أعماله الموسيقية في هذا المجال أفلام النمر والانثى والراقصة والسياسي ، وقدم أيضا مع الراحلة صباح أغنيتين مشهورتين هما ” الدنيا احلوت قدامي ” والأغنية الثانية ” انا كده دلوعة ” وأغنيات شهيرة لأصالة ” سامحتك كتير ” و” ولاتصدق” و” مابحبش حد الا أنت ” وميادة الحناوي ” أكتر من حبي ” و” هو مش أنا ” .

ويضيف عطية أن أغنية ” دارت الأيام” السيدة الراحلة أم كلثوم أعطتها له لتلحينها وأثناء قيامه بتلحينها قام الموسيقار الراحل عبد الوهاب بالاتصال به وقال له أن الأغنية كانت لديه سابقا ، وكان يعتبر عبد الوهاب أستاذا له ، ويكفي أنه لم يهاجم أحدا في الوسط الموسيقي أبدا طيلة مشواره الفني من أجيال مختلفة مقارنة بغيره وكان مخلصا لزوجته الراحلة فايزة أحمد حتى آخر لحظة في حياته ، وكان مبدعا حقيقيا .