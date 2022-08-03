رحيل الموسيقار اللبناني إحسان المنذر عن عمر 75 عاما

رحل عن عالمنا الموسيقار اللبناني القدير إحسان المنذر عن عمر يناهز 75 عاما، بعدما قدم مشوارا فنيا كبيرا مع أبرز نجوم لبنان منهم ماجدة الرومي وراغب علامة .

وقدم المنذر أغنيات عديدة لكبار نجوم لبنان منها “برافو عليكي” لراغب علامة وغيرها ، بالإضافة إلى أنه كان موزعا موسيقيا أيضا بجانب التلحين .

وحرص نجوم لبنان على نعيه عبر حساباتهم الرسمية اليوم منهم نجوى كرم وكارول سماحة .

وكتبت كارول سماحة، عبر تويتر، قائلة: “الفنان ما بيموت لأن أغانيه عايشة بذاكرتنا بوجداننا”، وغردت نجوى كرم، قائلة “فقدنا فنّانا كبيرا بفنّه وأخلاقه وآدميته.. إن شاء الله تكون نفس الأستاذ إحسان المنذر بالسما”.

كان الراحل قد شارك في تقديم برنامج “دندنة” أيضا عبر شاشة “ام بي سي” واستضاف فيه كبار نجوم الغناء من مصر والوطن العربي.