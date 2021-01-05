رحيل الموسيقار إلياس الرحباني .. الألحان العربية تفقد روحها اللبنانية

رحل الموسيقار إلياس الرحباني عن عالمنا الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ 83 عاما ، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصى ومنصور الرحبانى، وهو من مواليد عام 1938. يذكرأن إلياس الرحباني هو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا،…

رحل الموسيقار إلياس الرحباني عن عالمنا الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ 83 عاما ، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصى ومنصور الرحبانى، وهو من مواليد عام 1938.

يذكرأن إلياس الرحباني هو موسيقي كبير عمل ملحنًا وموزعًا، وكاتبًا للأغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم “دمي ودموعي وابتسامتي” وفيلم “حبيبتي” وفيلم “أجمل أيام حياتي” ومسلسل “عازف الليل”.

كان من أعضاء شرف الموسمين 10 و11 من برنامج ستار أكاديمي (للتعليق على الأداء)؛ وقد كان سابقاً من أعضاء لجنة تحكيم برنامج سوبر ستار (أراب آيدول).

مجد القاسم : كان موسيقيا عظيما وبرحيله فقد الفن العربي فنانا لايتكرر

أعرب المطرب السوري مجد القاسم عن حزنه لخبر رحيل الموسيقار الكبير الياس الرحباني خلال الساعات الماضية ، موضحا أن الراحل كان علما من أعلام الموسيقى بلبنان.

وتابع أنه أعطى حياته للفن اللبناني والجمهور طيلة مشواره الفني ، ويكفي أنه أحد عائلة الرحبانية التي تعتبر رمزا من رموز فن لبنان الأصيل.

ونوه إلى أن الياس الرحباني لا يمكن اختزال الحديث عنه بكلمات بسيطة ، لأنه كان موسيقيا عظيما ويقدم موسيقى تصويرية لأفلام كثيرة سينمائية لبنانية ومصرية بالاضافة لعمله لالحان كثيرة لمطربين .

وأوضح كذلك أن برحيل الياس الرحباني فقد الفن اللبناني والموسيقى العربية علما كبيرا ورمزا من رموزها الاصيلة .

زين نصار : الفن اللبناني فقد قيمة فنية وإنسانية كبيرة برحيله

وأوضح الناقد الموسيقي زين نصار أن الفن اللبناني والعربي فقد قيمة فنية كبيرة مثل الياس الرحباني ولاتعوض أبدا .

وأشار إلى أنه قدم العديد من الأعمال الموسيقية المميزة في مسيرته الفنية ، سواء لفيروز أو غيرها من المطربين بالاضافة لتقديمه موسيقى تصويرية لافلام سينمائية عديدة .

وأضاف أن الياس الرحباني يمثل أحد اعمدة الفن والموسيقى اللبنانية منذ سنين طويلة ، وكانت أعماله الموسيقية مع المطربة اللبنانية فيروز مختلفة وتتميز بانماط موسيقية مختلفة ومتنوعة .

واستطرد قائلا إن رحيل الياس الرحباني سيترك فراغا كبيرا في الفن اللبناني بصفة خاصة والعربي بصورة عامة .