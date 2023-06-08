رحيل الملحن محمد النادي.. صدمة في الوسط الغنائي لقيمة فنية كبيرة

رحل عن عالمنا الملحن محمد النادي عن عمر يناهز 39 عاما ، وسبب خبر رحيله صدمة كبيرة للوسط الغنائي من شعراء وملحنين وموزعين موسيقين ، بالإضافة لنجوم الغناء المصريين والعرب الذي تعاون معهم في أغنيات مختلفة حققت نجاحات كبيرة وأبرزهم عمرو دياب وأنغام ونانسي عجرم وتامر عاشور ومصطفى قمر وغيرهم .

عوض بدوي :الراحل لم يكن لديه أزمات مع أي شخص بالوسط الفني

أعرب الشاعر الغنائي عوض بدوي أن الملحن الراحل محمد النادي كان صديق مقرب له وكانت أخلاقه راقية جدا وكريم .

أضاف أن الراحل لم يكن لديه أزمات مع أي شخص بالوسط الفني سواء بيننا كصناع للموسيقى أو نجوم الغناء المختلفين سواء مصطفى قمر أو شيرين عبد الوهاب .

تابع قائلا أنه قدم أغنيات مميزة لعمرو دياب ومحمد حماقي وشيرين عبد الوهاب في مسيرته الفنية ، حيث كانت جمله اللحنية بسيطة وسلسة وتدخل القلب مثل شخصيته البسيطة التي كان يعيشها بها ، مشيرا كان انسانا طموحا وفنانا حقيقيا .

أكرم عادل : كان من الملحنين المتنوعين في أغنياته ولم يحصر نفسه في منطقة واحدة

أوضح الموزع الموسيقي أكرم عادل أن الملحن محمد النادي حقق نجاحات كثيرة مع مصطفى قمر فكانت بدايته الفنية معه بأغنيات مختلفة .

بالإضافة إلى أنه قدم أغنيات ناجحة مع محمد حماقي ونوال الزغبي وعمرو دياب ، وكانت أغنية ” يانا يانت” لحماقي مميزة في مسيرته الفنية، بحسب عادل.

أشار أيضا إلى أنه كان من الملحنين المتنوعين في أغنياته ، ولايمكن تصنيفه في منطقة واحدة وهذه كانت ميزة خاصة ساهمت في نجاحه بشكل كبير مع مطربين كثيرين .

أحمد الناصر : طيلة حياته كان دؤوب في عمله الفني والموسيقي

وقال الملحن أحمد الناصر إن الراحل محمد النادي لم يأخذ حقه بالشكل الذي يستحقه فنيا وكان مفترض أن تكون نجوميته كبيرة في الميديا بدرجة أكبر من ذلك .

ولفت الى أنه طيلة حياته كان دؤوب في عمله الفني والموسيقي ، وحقق نجاحات كبيرة في فترة قصيرة وهذه النجاحات لم تأتي من فراغ بل كان طاقة فنية كبيرة .

وعلى المستوى الانساني كان انسانا محترما ولم يكن لديه أي أزمة مع أحدا في حياته وفق” الناصر” .

وشدد الناصر على أن طبيعته كانت هادئة وفنه عبر عن شخصيته ، وكان مهتما فقط بالفن الذي يقدمه للجمهور دون اثارة الجدل حوله وقيمته تكمن فيما قدمه فنيا وهو ماسيبقى في ذاكرة الجميع طيلة الحياة ، وحتى أغنياته الشقية الايقاعية كانت جميلة وعبرت عن طبيعته وشخصيته ، لدرجة أن مزاحه مع أصدقاؤه بالميديا كان بسيطا .