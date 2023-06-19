رحيل المخرج محمود محرم

رحل المخرج التليفزيوني محمود محرم شقيق السيناريست الراحل مصطفى محرم، اليوم الإثنين.

وقام بإعلان الخبر نجل شقيقه عبر حسابه الشخصي ” فيس بوك” فكتب ” عمي الغالي المخرج التليفزيوني محمود محرم في ذمة الله”.

أضاف ” “اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارًا خير من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجة، وادخله الجنة، وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار”.

يذكر أن المخرج محمود محرم هو شقيق السيناريست مصطفى محرم الذى يعد واحداً من أهم الكتاب في مصر، والذى رحل عن عالمنا منذ عامين ، وقدم خلال مشواره أكثر من 100 فيلم سينمائى و50 مسلسلا تليفزيونيا، كما أثرى المكتبة العربية بعشرات الإصدارات المؤلفة والمترجمة فى مجالات الثقافة السينمائية والنقد السينمائى.