رحيل المخرج رائد لبيب بعد صراعه مع مرض السرطان.. نقاد وفنانون ينعنونه

رحل عن حياتنا منذ ساعات المخرج القدير رائد لبيب بعد صراعه مع مرض السرطان، وتوفي في أحد المستشفيات وسبب خبر رحيله حزنًا للكثير من الفنانين والنقاد بالوسط الفني.

حيث يعتبر المخرج رائد لبيب من أهم أبناء جيله، وتميزت أعماله بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، فبدأت مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل “حكاية ميزو” عام 1977.

وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل “دموع الشموع”، وتوالت بعد ذلك أعماله ومن أبرزها مسلسلات “عائلة مجنونة جدا” و “صرخة أنثى” و”هند والدكتور نعمان” مع الراحل كمال الشناوي، وكان سببا في شهرته الكبيرة ،”نص أنا نص هو”، ومن أشهر أعماله أيضا برنامج “الكاميرا الخفية” الذي قدمه الفنان الراحل إبراهيم نصر، وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا.

مجدي نور : لم يستطع التأقلم مع تغيرات السوق.. وكان مخرجًا ناجحًا في فترة معينة

أعرب المنتج الفني مجدي نور لـ«المال» عن حزنه لرحيل المخرج رائد لبيب فقال : كان شخصا طيبا جدا ودمه خفيف وكانت تربطني به علاقة انسانية .

واشار إلى انه على المستوى الفني كان ناجحا ومخرجا مهما في فترة من عمره ، لكن للأسف لم يكن يعمل مؤخرا لان السوق ظروفه تغيرت وحدثت فيه اكثر نقلة .

ولفت إلى أن المخرجين في فترة زمنية معينة كانوا يعملون بكاميرات التلفزيون العادية التقليدية ، لكن حينما انتقل التلفزيون في اتجاه اخر باستخدام كاميرات السينما للتطور مخرجين كثيرين لم يستطيعوا التأقلم على هذه الظروف او الموضة الجديدة لذلك قل تواجدهم في كثير من الأعمال الفنية سواء في التلفزيون او السينما .

محمد قناوي: تاريخه الفني كبير.. و«هند والدكتور نعمان» كان سببا في شهرته

وقال الناقد الفني محمد قناوي ان رائد لبيب كان مخرجا مهما في فترة زمنية معينة ، وقدم العديد من الاعمال الفنية الناجحة خاصة مسلسل هند والدكتور نعمان مع الفنان كمال الشناوي وكان سببا كبيرا في تحقيقه شهرة كبيرة وقتها .

ولفت الى انه قدم الكاميرا الخفية ايضا بروح وطعم مختلف للراحل ابراهيم نصر التي احبها الجمهور المصري والعربي لسنوات طويلة ، مشيرا ان رائد لبيب تاريخه الفني طويل في السينما والتلفزيون .

ويضيف انه كان مقل التواجد فنيا في السنين الاخيرة بحكم ظروف السوق المتغيرة والمتطورة في مجال الفن والصناعة بصورة عامة في مصر ، لكن كانت له بصمات فنية واضحة في الاعمال التي اخرجها وتعاون مع كبار الفنانين في مسيرته الفنية ايضا .

عمرو عبد العزيز: كن سنتعاون معًا منذ 3 سنوات لكن لم يحدث نصيب

وأعرب الفنان عمرو عبد العزيز عن حزنه برحيل المخرج رائد لبيب فقال : كان صديقي على المستوى الشخصي وجمعتني به مواقف جميلة انسانيا، فاتذكر في احدى المرات كنت في دار الاوبرا المصرية وشاهدني فنادى علي وقال لي” عمورة انت فين مش بتسأل علي ليه انا بحبك”، ورحبت به جدا وقتها.

وتابع قائلا كان سيجمعني به التعاون الفني في مسلسل تليفزيوني منذ 3 سنوات ومعي الفنان سامح حسين ايضا ، لكن لم يحدث نصيب في هذا العمل ليرى النور ويشاهده الجمهور .

وأوضح ان رائد لبيب كان انسانا راقيا حقيقيا ولديه حس فني كبير، وهو صانع اغلب البرامج الكوميدية في الماضي والكاميرا الخفية للراحل ابراهيم نصر ، قدم اعمالا فنية مميزة وكان ناجحا ومحبوبا.