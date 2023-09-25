رحيل المخرج أحمد النحاس عن عمر يناهز 73 عاما

رحل عن دنيانا مساء اليوم المخرج القدير أحمد النحاس بعد مشوار فني كبير في السينما المصرية والدراما التليفزيونية ، وأعلنت ابنته نهى النحاس خبر وفاته عبر حسابها ب” فيس بوك ” قائلة”والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وقدم أحمد النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو “الطائرة المفقودة”، ثم بعد ذلك أخرج أفلام “الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق”.

ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله الدرامية: “الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش”.

وهو مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.