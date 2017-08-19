رحيل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن

خاص توفي الكاتب الكبير، محفوظ عبد الرحمن، اليوم السبت، إثر معاناته مع المرض عن عمر ناهز الـ 76 عاما. وقالت الفنانة القديرة، سميرة عبد العزيز، زوجة الفقيد الراحل، في تصريحات صحفية، أن جنازة عبد الرحمن ستشيع غدا الأحد، من أحد مساجد مدينة 6 أكتوبر، ويقام العزاء بعد غد الاثنين.وكتب الس

خاص

توفي الكاتب الكبير، محفوظ عبد الرحمن، اليوم السبت، إثر معاناته مع المرض عن عمر ناهز الـ 76 عاما.

وقالت الفنانة القديرة، سميرة عبد العزيز، زوجة الفقيد الراحل، في تصريحات صحفية، أن جنازة عبد الرحمن ستشيع غدا الأحد، من أحد مساجد مدينة 6 أكتوبر، ويقام العزاء بعد غد الاثنين.

وكتب السيناريست الشهير، محفوظ عبد الرحمن، للسينما فيلم حليم عام 2005 من إخراج شريف عرفة، وفيلم ناصر 56 عام 1996، وفيلم القادسية وللتلفزيون مسلسلات أم كلثوم، بوابة الحلواني وسليمان الحلبي وعنترة وليلة سقوط غرناطة.



وحصل على جائزة الدولة التشجيعية 1972، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة و التليفزيون عن مسلسل أم كلثوم، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2002، وجائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة و التليفزيون.