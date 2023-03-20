رحيل الفنانة لبنى محمود.. خسارة جديدة لروح كوميدية وقامة فنية

رحلت عن دنيانا الفنانة القديرة لبنى محمود بعد صراع مع المرض ، بعد تقديمها لمشوار فني كبير في السينما والتلفزيون تجاوز 90 عمل فني تقريبا .

وكان آخر علم فني شاركت فيه مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني مع الفنان ماجد الكدواني مؤخرا والذي حقق نجاحا كبيرا وعرض بمنصة شاهد الرقمية .

كما شاركت أيضا في أفلام سينمائية مختلفة منها “بنك الحظ” مع النجم أكرم حسني ومحمد ثروت وقدمت فيه شخصية ” أم صالح” التي أشاد الكثيرين بها وبخفة دمها وتلقائيتها فيها ، بالإضافة لأدوار أخرى مثل ” صاحب الإدارة “، وبواب العمارة” عام 1985و” كلب بلدي” و” الجزيرة” ومسلسل ” العميل 1001 ” و” عايزة اتجوز” و” الكبير قوي 3 ” وغيرها .

عماد يسري : حال لبنى محمود مثل فنانين كثيرين لا يشعر الوسط الفني بقيمتهم إلا بعد الرحيل

من جانبه، أوضح الناقد الفني عماد يسري أن الفنانة القديرة الراحلة لبنى محمود حققت شهرة في وقت متأخر ، لكن كانت تملك كاريزما خاصة على الشاشة .

وأشار إلى أنها تميزت في أدوار الجارة التي تتدخل في خصوصيات الآخرين ، وقدمت أدوار كوميدية مميزة في الحقيقة وذلك تقصير كبير من المخرجين لعدم اكتشافهم لموهبتها بالشكل الذي يليق بامكاناتها الفنية .

ولفت إلى أن حال لبنى محمود مثل فنانين كثيرين لايشعر الوسط الفني بقيمتهم سوى بعد رحيلهم ، حيث كانت تضفي بصماتها على أدواتها التمثيلية ولغة الجسد عندها كانت تطغى على أي دور تقدمه سواء في السينما أو التلفزيون .

محمود قاسم : لبني محمود ذات مشوار فني كبير

بينما يرى الناقد الفني محمود قاسم أن الفنانة لبنى محمود كان لها مشوار فني كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

أردف قائلا يذهبون للعمل والتصوير ككونهم موظفين ويقومون بظلم أنفسهم للأسف.

وأرجع قاسم السبب في عدم صنعها لبصمة في مشوارها الفني ، أنها لم تسع للوصول لشهرة أو نجومية كبيرة واكتفت بما يعرض عليها فنيا لتقديمه لمجرد أن تعمل بالفن فقط .

ولفت إلى أن هذه النوعية من الفنانين يحققون شهرة أكبر في الإذاعة المصرية مقارنة بالتلفزيون والسينما فذلك يكون صعبا بالنسبة لهم .