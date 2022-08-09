رحيل الفنانة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس الجاري الفنانة القديرة رجاء حسين عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن الخبر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر” معلقا: “الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله” .
يذكر أن رجاء حسين قدمت مشوارا فنيا كبيرا مليئا بالأعمال الفنية المميزة خلال مسيرة فنية تصل لـ68 عاما تقريبا وأبرز أعمالها التي صنعت لها بصمة كبيرة مع الجمهور، مسلسلات الشهد والدموع وأحلام الفتى الطائر والمال والبنون وزيزنيا وذئاب الجبل وريا وسكينة وعايزة أتجوز ولدواعي أمينة وغيرها.