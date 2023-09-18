رحيل أشرف مصيلحي.. الفن يفقد شبابه وإنسانا نبيلا

رحل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان لفترة طويلة ، ومشوار فني قدم فيه حوالي 70 عمل فني بين السينما والتلفزيون والمسرح .

واشتهر أشرف مصيلحي بتقديمه شخصية الضابط في معظم الأعمال الفنية التي قدمها للجمهور سواء بالسينما أو الدراما التليفزيونية ، وكانت أبرز المسلسلات التي قدمها في مسيرته الفنية ” سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل “جمال الحريم”.

ومن أعماله السينمائية أفلام جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش إجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكان آخر أفلامه هو فيلم “هروب مفاجئ” من بطولته عام 2017.

دعاء حلمي :لم يكن لديه شغفا كبيرا بمهنة التمثيل مثل آخرين أبرزهم اسعاد يونس

قالت الناقدة دعاء حلمي للمال ان الفنان الراحل أشرف مصيلحي كان مهتما بالانتاج والاخراج والادارة في مجال الفن والسينما بدرجة أكبر من التمثيل .

أضافت أنه قدم أعمال فنية كثيرة في السينما والتلفزيون ، لكن لم يكن لديه شغفا كبيرا بمهنة التمثيل مثل آخرين أبرزهم اسعاد يونس وغيرهم واهتم بصورة كبيرة بمجالات فنية أخرى مثل الانتاج وادارة السينمات في مصر لسنوات طويلة وكان مميزا في هذا المجال .

تابعت قائلة أنه غاب السنين الماضية عن الأعمال الفنية ، برغم أنه في الوسط الفني وقريب منه جدا لأن التمثيل لم يكن هو شغفه وحبه الأول مثل المجالات الأخرى التي تم ذكرها .

محمود قاسم : معظم الأدوار الفنية التي قدمها متميزة لكنها صغيرة من ناحية مساحتها

من ناحيته يرى الناقد الفني محمود قاسم أن الراحل أشرف مصيلحي كان يحتاج لمخرج معين يستغل طاقته الفنية وموهبته التي لم يقدمها بالصورة الكافية في أعماله الفنية سواء في السينما أو التلفزيون .

ولفت الى أنه كان شخصا مهذبا وخلوقا ومديرا لسينما بالمنيل وكذللك بسينما ” ستارز ” ، ورغم اهتمامه بالعمل الاداري الفني بالسينما لكنه قدم أدوار جيدة في السينما مثل فيلم ” تيتو” وغيره وحققت اشادة جيدة من الجمهور .

أكد قاسم أن معظم الأدوار الفنية التي قدمها متميزة لكنها صغيرة من ناحية مساحتها ، لكونه لم يكن متفرغا بصورة كافية للفن والتمثيل بسبب العمل الاداري لمختلف السينمات المصرية لسنوات طويلة .

سمير الجمل:كان من أجمل الشخصيات على المستوى الإنساني

ووصف السيناريست سمير الجمل أن الراحل أشرف مصيلحي كان صديق لأغلب الصحفيين والاعلاميين ، ورغم ذلك لم يستغل ذلك أبدا في عمله بالفن .

أشار الى أنه كان من أجمل الشخصيات على المستوى الانساني ، وكان ممثلا جيدا ولم يتخطى مساحة أدواره التي قدمها لكن كانت سيرته داخل الوسط الفني رائعة حتى بعد رحيله الجميع حزين لخبر وفاته اليوم .

وأكد الجمل على أن الراحل تواجد بالوسط الفني في هدوء وشارك في كثير من المسلسلات والتليفزيونية الناجحة ورحل في هدوء أيضا .