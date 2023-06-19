رحيل أبو العلا السلاموني.. فقد كبير لأهم كتاب المسرح والدراما

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب المسرحي القدير محمد أبو العلا السلاموني عن عمر يناهز 82 عاما ، بعد مشوار كبير من العطاء في المسرح والتلفزيون والسينما.

وكان الراحل رئيس تحرير سلسلة ” نصوص مسرحية” التي كانت تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وكان عضوا باللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة .

كما قام بإصدار بعض المؤلفات المسرحية أبرزها ” الثأر ورحلة العذاب” و” المليم بأربعة” و” ست الحسن” و” رجل في القلعة” ، كذلك قام بتأليف بعض المسلسلات التليفزيونية منها ” قصة مدينة ” و” نسر الشرق” و” البحيرات المرة” والحب في عصر الجفاف” ، وقام بكتابة سيناريو وحوار كثير من المسلسلات .

سمير الجمل :يعتبر من أهم كتاب المسرح بالإضافة لتأثيره في الدراما المصرية

أعرب السيناريست سمير الجمل أن الراحل أبو العلا السلاموني يعتبر واحدا من كبار كتاب الدراما التليفزيونية الذين جاءوت من المسرح بكل الثقافة المسرحية والجدية في الكتابة .

أضاف أنه تميز بكتابة الأعمال الدرامية التاريخية ، خاصة التي تطرقت لفترة حكم محمد علي والمماليك وكتب أكثر من مسلسل تليفزيوني ناجح ويعتبر هو والكاتب يسري الجندي أكثر الكتاب الذين أضافوا للدراما التليفزيونية ، وساعدهم في ذلك قطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج الاعلامي ، ويضاف لهم الكاتب محمد السيد عيد فهؤلاء لهم إسهامات مؤثرة في الدراما التاريخية تحديدا .

ولفت إلى أنه رغم نجاحه بالتلفزيون وتحقيقه شهرة كبيرة فيه ، لكنه ظل مخرجا للمسرح وتوفي في ندوة على المسرح ، وكان شأنه مثل كثير من الكتاب بعيدا عن الساحة الفنية والسوق الدرامي ، وكان يعاني من الابتعاد وقدم أكثر من عمل درامي مع المخرجة علية ياسين .

لذلك أبو العلا السلاموني يعتبر من أهم كتاب المسرح بالاضافة لتأثيره في الدراما المصرية ، وكان له إسهامات في مسارح الدولة ومسارح الثقافة الجماهيرية ، وتميز بالنبل الأنساني والخلق الكريم، وفق “الجمل” .

عماد يسري : صنع مرحلة هامة في تاريخ المسرح ولايمكن أن تنسى أعماله

ويرى الناقد الفني عماد يسري أن الراحل أبو العلا السلاموني كان فارسا من فرسان الكتابة المسرحية والتليفزيونية .

أكد أننا فقدنا واحدا من رموز الكتابة الذين أثروا مكتبة المسرح ، وستظل خالدة في ذاكرة الفن العربي ، فهو واحدا من المبدعين الكبار وأثر في وجدا المسرح المصري والعربي ، وصنع مرحلة هامة في تاريخ المسرح .

استطرد قائلا أن المبدعين لايرحلون وستظل أعمالهم خالدة ، وكان مسؤولا بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتقلد مناصب كثيرة ، وقدم اعمال تليفزيونية هامة مثل نسر الشرق وقصة مدينة التي تطرق لانشاء مدينة بورسعيد ومسرحيته رجل القلعة لاتنسى أبدا .

أحمد سعد الدين : تميز بأسلوب روائي ومسرحي مميزين

ووصف الناقد الفني أحمد سعد الدين الكاتب الراحل أبو العلا السلاموني ، أنه كان عظيما ولديه مسرحيات ومسلسلات تليفيزيونية مختلفة ، لافتا الى أنه لم يكن في الفترة الأخيرة لديه انتاجا فنيا كبيرا .

لكن في فترة الثمانينات والتسعينات كان له إنتاجا كبيرا ومهما ، وكانت آخر مسرحياته للفنانة نورا ” المليم بأربعة ” ، فكان يتميز بأسلوب مسرحي وروائي جيدين فهو في الأساس كاتب روائي وفق” سعد الدين ” .

وأكد أن ظروف الحياة وتغيرات السوق أثرت بدرجة كبيرة في ابتعاده عن الساحة الفنية ، مثل غيره من الكتاب المهمين يسري الجندي ومحمد جلال عبد القوي .