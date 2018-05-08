رحمى : رفع الحد الأقصى لقرض التمويل متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه.. ضروري

أحمد الدسوقى طالب باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لشركة سندة للتمويل متناهى الصغر، بضرورة رفع الحد الأقصى لقرض التمويل متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى.وأكد رحمى، خلال كلمته باحتفالية إطلاق الشركة، ضرورة السماح بالادخار للشركات خ

أحمد الدسوقى





طالب باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لشركة سندة للتمويل متناهى الصغر، بضرورة رفع الحد الأقصى لقرض التمويل متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى.

وأكد رحمى، خلال كلمته باحتفالية إطلاق الشركة، ضرورة السماح بالادخار للشركات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وضع السوق قبل القانون كان عشوائيًّا.

وتابع: “من الضرورى تفعيل شركة ضمان المخاطر حتى ينمو القطاع خلال الفترة المقبلة”، مؤكدًا أن شركته ستقدم الخدمات التمويلية للعملاء بشكل مختلف عن باقى الشركات والجمعيات، كما ستولي أهمية كبيرة لذوى الاحتياجات الخاصة.