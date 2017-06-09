رحلة رمضانية ممتعة فى القاهرة الفاطمية

كتب ـ على راشد: ليالى رمضان الثقافية والفنية.. تركزت هذا العام فى منطقة المعز والقاهرة الفاطمية، وإن كانت تقترب من فعاليات كل عام إن لم تكن هى نفسها، ولكن لا بأس من جولة تأخذك فى أعماق المنطقة المليئة بالمبانى الأثرية…



كتب ـ على راشد:

ليالى رمضان الثقافية والفنية.. تركزت هذا العام فى منطقة المعز والقاهرة الفاطمية، وإن كانت تقترب من فعاليات كل عام إن لم تكن هى نفسها، ولكن لا بأس من جولة تأخذك فى أعماق المنطقة المليئة بالمبانى الأثرية والمراكز التى تقام بها الفعاليات الثقافية والفنية فى محاولة للوصول إلى وكالة بازرعة والمسرح الرومانى، وما بينها من معالم تضعك فى ليلة رمضانية خاصة، وسهرة فنية ممتعة.

هى رحلة طويلة وشاقة إلا أنك بعد الانتهاء منها لن تندم على هذا الإرهاق الذى واجتهه، غالبًا ما يكون وصولك للمعز عن طريقين الأول من منطقة “العتبة” ثم تتجه إليه من خلال سيارات الحسين، وهذا الطريق ليس سهلا إلى حد كبير، وإذا كان طريقك فخُذ شارع المعز حتى آخره، ومن هنا تجد نفسك أمام المسرح الرومانى بسور القاهرة الشمالى، وهو ما تقام به الليالى الرمضانية التى تنظمها هيئة قصور الثقافة حتى 15 رمضان.

ولكن لا تتسرع.. سيكون الطريق هذه المرة مختلفًا، وسنبدأ معك من باب الشعرية، ويذكر أن للقاهرة 7 أبواب منها باب الفتوح الذى كانت تخرج منه الجيوش، بينما تدخل من باب النصر إذا عادت منتصرة، ولكن “باب الشعرية” أطلق عليه هذا الاسم لأنه كان يجلس أمامه شيخ يُدعى عبدالوهاب الشعرانى، والذى أطلق اسمه على مسجد بالميدان، وعلى الرغم من تميز المسجد معماريًّا لكن أصابه الإهمال، ويربط بين شارع المعز وباب الشعرية شارع “أمير الجيوش”.

أما شارع “أمير الجيوش” فأطلق عليه هذا الاسم بسبب كثرة مرور الجيوش منه، إلا أن سكان الشارع يطلقون عليه شارع “مرجوش” أو “النحاسين”، ولعل تسمية النحاسين لم تكن من فراغ، فبمجرد أن تطأ قدماك الشارع تستطيع سماع الدق على الألومنيوم والنحاس، ويمتلئ الشارع بالمحال المنتجة لكل ما يتعلق بالمطاعم، فهنا تجد قدرات الفول المتراصة بأشكال وأحجام مختلفة.. تجد عربات الفول والتى أصبح لها تصميمات مغايرة عن الأشكال المعتادة، إذ أصبحت على شكل سيارة حقيقية ولكنها من الخشب.. كل ما تتخيله من أدوات المطعم موجود فى هذا الشارع من ملاعق، وأطباق، وصوانى، وبوتاجازات خاصة بالمطاعم، وشيشة، وشوايات، وقارورة العرقسوس.. وليس ما تراه جاهزًا أو مصنوعا فى أحد المصانع الكبيرة وإنما طوال الشارع ستستمع إلى دق الألمنيوم، وترى بنفسك كيفية إعداده، الشارع يُعتبر من أبرز الأماكن التى تضعك فى أجواء رمضان، ولكن بطريقة مختلفة.

وبنهايته ستكون قد وضعت نفسك فى قلب شارع المعز، وأنت الآن فى منتصفه تقريبًا، وهنا ستجد الاحتفال فى الشارع من الناس أنفسهم، فمحل العصير هذا يقدم لك المشروبات مصحوبة بأغانى المهرجانات، أما هذا المقهى فيقدم لك الشيشة على صوت أم كلثوم.. فاختر ما يروقك، أو انظر فقط وأكمل طريقك لليالى الثقافية، وإذا اتخذت اليسار بعد خروجك من شارع أمير الجيوش فهنا قد أصبحت على مقربة من المسرح الرومانى الذى يقع على يمين باب النصر، وهو الباب الذى ستجده فى نهاية الشارع، وستمر قبل الوصول إليه على محال الحرف النحاسية والذهب والطعام، وأيضا على يمينك ستجد بوابة الفتوح ومساحة كبيرة يجلس فيها العديد من زوار المعز لتجد ونسك بالمنطقة التى لا تنام.

موسيقى شعبية فى السحيمى

ولكن إذا أردت الوصول أولا إلى “وكالة بازرعة” التى يقام فيها مقهى نجيب محفوظ فإن حليفك سيكون العذاب، لأن الوكالة فى مكان غريب ومُعَقد إلى حد كبير، فبالعودة إلى شارع أمير الجيوش اتخذ اليمين سبيلا لك وعلى يسارك أيضًا ستجد العديد من الأماكن التى تقدم لك برامج فنية وثقافية، ففى مكان ساحر بأضوائه الخافتة تجد “منطقة السحيمي” وهو مركز إبداع يقدم لك حفلا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية يوم الأحد من كل أسبوع، بينما يقدم يوم الجمعة عرض الأراجوز وخيال الظل، وفى الأيام من الإثنين للخميس يعرض مسرحية “فى كل مكان”، فإن كنت من محبى هذه الاحتفالات الفنية فاجلس هنا والتقط أنفاسك واستمتع بها.

“بازرعة” بسبب زبائن «نجيب محفوظ»

وإذا تركت السحيمى فى طريقك إلى “بازرعة” فإنك ستجد مكانًا آخر وهو “الربع” هكذا يطلقون عليه وهو مكان ثقافى وفنى شامل فى منطقة الدرب الأصفر وشارع المعز، إذ يقيم مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية خلال الشهر، ويوم الإثنين يقدم لك حفلا فنيًّا فى التاسعة والنصف مساء لفرقة “الرضوان” للإنشاد الدينى، والمركز بجوار مسجد الأقمر فى إحدى الحارات الضيقة، تلك الحارة إذا مررت فيها وسرت مع تعرجاتها ومقاهيها ستجد بعد عناء “وكالة بازرعة”، ويقام فيها هذا العام فعاليات “مقهى نجيب محفوظ” بفعالياته الثقافية وأمسياته الشعرية وندوات تكريم كبار الأدباء، ويطل مقهى نجيب محفوظ هذا العام تحت عنوان “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017” ولعل وكالة “بازرعة” من خلال الشكل هى مكان كبير وأثر مهم، وبعد أن تراصت فيه الكراسى لتصبح على شكل المقهى التراثى أصبح لها مذاقها الخاص لينضم إليها الشاى بأكوابه الصغيرة، وكان من الممكن أن يكون مقهى نجيب محفوظ رائعًا إذا كان به زوار، فالمقهى منذ افتتاحه ومكانه البعيد عن باقى الفعاليات الثقافية على غير العادة يعتبر من أقل الأماكن التى يُقبل عليها الجمهور.

كان مقهى نجيب محفوظ فى العام الماضى ضمن الليالى الرمضانية فى حديقة الفسطاط، وكانت الفعاليات كلها فى مكان واحد، وفى الأعوام السابقة أيضًا كان المقهى ضمن باقى الأنشطة، ولكن هذا العام جاء بعيدا ولعل هذا الاختيار كما لفت بعض المسئولين فى قصور الثقافية لـ”المال” إلى أنه لم يكن اختيارًا موفقًا، ففى الأغلب يجنح الجمهور لمشاهدة الحفلات الفنية أكثر من الندوات والشعر، وعزل الندوات جعل الجمهور بعيدًا عنه، واختار الاحتفالات بالمسرح الروماني، خاصة أن طريق وصولك إلى الوكالة فى حد ذاته أمر صعب.

باب النصر

وإذا أردت الخروج من “بازرعة” لتتجه إلى المسرح الرومانى فعليك أن تتجه فى اليمين وتسير بشارع طويل ضيق إلى حد كبير وكأنك فى سرداب، إلا أن كل شبر فيه يعتبر أثرًا، فبه مسجد الخانقاه، ومقامات من بينها مقام سيدى محمد شرف الدين الكردى، والعطفة الجوانية، وجامع الحّتو، والعديد من الأماكن التى قد تراها للمرة الأولى ولا أحد قد يعرف أهميتها إن لم يكن الإهمال حليفها، وفى نهاية الشارع ستجد ساحة أثرية كبيرة اتخذها الأطفال ملعبًا للكرة، والآن انتبه سوف تخرج من باب النصر هذا الباب الذى طالما دخلت منه الجيوش المصرية منتصرة، وحينما تمر بالباب تشعر برهبة غريبة، وكأنك قد دخلت التاريخ بولوجك من هذا الباب الذى بناه جوهر الصقلى وأطلق عليه البعض اسم “باب العز”، إلا أن الاسم الأصلى “باب النصر” هو الذى استمر حتى الآن، بعد الخروج من الباب أخيرًا أنت الآن فى “المسرح الروماني” بسور القاهرة الشمالى إذ ليالى رمضان الثقافية والفنية التى تنظمها قصور الثقافة.

للمكان مدخلان الأول للفعاليات الفنية والثانى لمعرض الكتاب، سيأخذك المدخل الأول فى البداية إلى استراحة صغيرة على هيئة مقهى صغير يليه بعد ذلك معارض الفن التشكيلى بلوحات مختلفة من قصور الثقافة المتخصصة، ومعرض الفنون التشكيلية لقطاع الفنون التشكيلية، يلى ذلك فى عرض متوازٍ يبدأ من المصنوعات من الخزف بأشكالها المختلفة، وكذلك مصنوعات الورق والبلاستيك، وأيضًا مصنوعات متنوعة من الزجاج المعشق وفوانيس، وبعد كل المنتجات والحُلى اليدوية تجد جدارية أعلام مصر الحديثة، والتى تبرز عليها صور محفورة لشخصيات عامة من العصر الحديث، وبجوار الجدارية مجموعة من التماثيل لمشاهير الفنانين والعلماء، ولعل أكبرهم وأبرزهم تمثال أم كلثوم الذى توسط مجموعة من المشاهير، وهم: نجيب محفوظ، وأنور السادات، والعقاد، ود. أحمد زويل، وجمال حمدان، وغيرهم.

بعد ذلك تجد مساحة خصصت كمسرح للأطفال فى جانب خاص دائمًا ما سترى عليها عروض العرائس والأراجوز للأطفال، ويعتبر هذا المسرح هو الأكثر إقبالا من جانب الجمهور سواء الأطفال أو الكبار، وبالعودة إلى منتصف المسرح الكبير تستطيع أن ترى كل شىء من أعلى، وهنالك بعض من جاءوا ليقدموا فنونهم اليدوية أمام الجمهور مثل صناعة الخزف بالطمى، وصناعة الكليم والحصير والسجاد، فكل شخص من هؤلاء افترش الأرض ووضع معداته للعمل أمام الجميع بمنتجات فنية راقية، إلا أن قصور الثقافة لا تسوقها جيدًا.

والمسرح نفسه أقيمت عليه حتى الآن العديد من الحفلات الفنية ولكن ما زالت هناك مجموعة من الاحتفالات مستمرة حتى 15 رمضان، فسوف تقدم فرق أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية، والتنورة التراثية، وقنا، وكورال أطفال المنيا، والعديد من الفرق احتفالاتها على مدار الأيام المقبلة.

ومن الأعلى يظهر الكتاب ومعرضه الأول فى منطقة المعز، إذ صممت أجنحة الكتاب بالمعرض بطريقة جيدة بشكل كبير وكأنها قباب بطول المكان فى شكل متوازٍ ومساحات متساوية لدور النشر المصرية، ويضم المعرض 38 دار نشر، وإن كان الإقبال على الكتاب ليس بكبير ولكن تواجد المعرض فى هذا المكان بجانب الكم الكبير من الأنشطة الثقافية والفنية أمر مهم، فلا بأس من زيارته فى نهاية ليلتك الرمضانية.