رحلة دولية قادمة من مدريد تصل إلى مطار سفنكس (صور)

شهد مطار سفنكس الدولي، إقبالا كبيرا من السياح وشركات الطيران لقربه من الأهرامات والمزارات في الجيزة.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن المطار استقبل الاثنين رحلة دولية قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد تقل 176 راكبا لشركة طيران “نسما” .

وحقق مطار سفنكس نجاحا ملحوظا في فترة قصيرة .

وشهد المطار إقبالا كبيرا من شركات الطيران والسائحين نظرا لقربه من المنطقة السياحية بالجيزة التي تضم أهم الآثار و المزارات بمصر.

وتم تشغيل الرحلات الدولية بمطار سفنكس بعد انتهاء أعمال التطوير التي استهدفت زيادة السعة الاستيعابية للمطار لخدمة سياحة منطقة الأهرامات والجيزة وتشجيع سياحة اليوم الواحد.