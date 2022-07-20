«رحلة جميلة».. اكتمال عودة حجاج القرعة لمصر بعد أداء مناسك الحج (فيديو)

استقبل مطار القاهرة آخر أفواج حجاج القرعة القادمين من أداء مناسك الحج، وذلك بعد انتهائها وسط تيسيرات قدمتها بعثة حج القرعة تحت إشراف وزارة الداخلية، خلال 21 يومًا بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ليكتمل بذلك عودة بعثة حج القرعة لمصر من الأراضي المقدسة.

وخلال الرحلة قدمت بعثة حج القرعة تيسيرات وتسهيلات للحجاج منذ إنهاء الأوراق للإقامة في فنادق مميزة ومجهزة، لتقديم خدمات جوال فترة أداء مناسك الحج.

ووفرت بعثة القرعة فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة في مكة والمدينة، وتميزت بقربها من الحرم النبوي الشريف والمسجد الحرام بمكة المكرمة.

من جانبهم، أشاد الحجاج بما قدم إليهم من خدمات وتيسيرات وحسن معاملة من ضباط البعثة، ووصفوها برحلة جميلة، مع تقديم الشكر لوزارة الداخلية.