تُواصل حصيلة بيع شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% تحقيقها لقفزات مليارية، لتتخطى، اليوم الاثنين، حاجز النصف تريليون جنيه وتسجل 513 مليار جنيه بعد طرحها للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 أسابيع، موزعة بين 350 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي المصري، و163 مليارًا لـ«بنك مصر».

شهادات الادخار فى البنك الأهلى وبنك مصر

وقررا بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، في 21 مارس الماضي، طرح شهادات الادخار 18% بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل إلى 16%.

وفي أول يوم من طرح الشهادة مرتفعة العائد باع البنكين شهادات بإجمالي 13 مليار جنيه، ثم قفزت في اليوم الثاني إلى إلى 51 مليار جنيه، موزعة بين 37 مليار جنيه للبنك الأهلي، و14 مليار لبنك مصر.

وتخطّت حصيلة الشهادات فى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر حاجز الـ100 مليار جنيه، بعد ثلاثة أيام فقط من إصدارها في يوم 23 مارس الماضي، لتسجل 103 مليارات جنيه موزعة بين 72 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و31 مليار جنيه لبنك مصر.

وتضاعفت حصيلة الشهادات في اليوم السابع من إصدارها إلى 225 مليار جنيه، في يوم 27 مارس الماضي، لتنقسم بين 152 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و73 مليارًا لبنك مصر.

وفي يوم 29 مارس الماضي وصلت حصيلة بيع الشهادات لبنكي الأهلي مصر إلى 303 مليارات جنيه، لتسجل 200 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و103 مليارات جنيه لبنك مصر.

وبعد مرور 14 يومًا من إصدار الشهادات تخطّت حصيلة البيع الـ401 مليار جنيه، منقسمة بين 270 مليار جنيه بالبنك الأهلي، و131 مليار ببنك مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “1%” على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25%، 10.25%، و9.75% على الترتيب، كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% بنهاية مارس 2022، مقابل 7.2% بنهاية فبراير 2022.