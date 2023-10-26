رحلات مصر للطيران تقلع طبقا للتوقيت الشتوي اعتبارا من الثانية عشرة مساءً

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقا للتوقيت الشتوي وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

وتهيب الشركة بعملائها الكرام التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.