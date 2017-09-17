رحلات للتعرف على مشروعات منطقة شرق بورسعيد

أمانى العزازى نظمت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، رحلات للمشاركين في دوري الشركات؛ لزيارة منطقة شرق بورسعيد، للتعرف علي المشروعات القومية العملاقة التي تجري على أرض بورسعيدوأوضحت المحافظة أن ذلك فى إطار تعليمات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باطلاع الوفود على حجم الأع

أمانى العزازى

نظمت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، رحلات للمشاركين في دوري الشركات؛ لزيارة منطقة شرق بورسعيد، للتعرف علي المشروعات القومية العملاقة التي تجري على أرض بورسعيد

وأوضحت المحافظة أن ذلك فى إطار تعليمات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باطلاع الوفود على حجم الأعمال التنموية ببورسعيد.

وقام الدكتور علي أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد الفتاح حافظ وكيل المديرية للشباب باصطحاب الوفود المشاركة فى بطولة الشركات لتفقد مشروعات الأنفاق والأرصفة البحرية الجارى العمل بها بمنطقة شرق وجنوب بورسعيد.

وأكد عبد الفتاح حافظ، وكيل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أنه من المقرر تنظيم زيارات متتالية للمشاركين الأربعاء المقبل، لافتا إلى إشادة الوفود بمعدلات إنجاز الأعمال بالإنفاق والأرصفة البحرية المقرر الانتهاء منها منتصف ٢٠١٨.

من جانبه، شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شدد على استمرار تنظيم الرحلات لجميع المشاركين في البطولة إلى منطقة شرق بورسعيد.

وأوضح أن تلك المنطقة قاطرة التنمية لمصر.

وتنظم المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة زيارة إلى مشروع إنتاج الغاز الطبيعى، بحقل ظهر، الذى تنتهى المرحلة الأولى منه نهاية العام الحالى.



ومن جانبهم، أعرب المشاركون في دوري الشركات عن إعجابهم بالمشروعات الكبري التي تتم على أرض مصر، مؤكدين أن ما يجري بالمنطقة هو حلم وملحمة كبري يقدمها عمال مصر الذين يحملون حرارة الجو من أجل إنجاز المشروع الذي سيعد نقلة كبرى للاقتصاد المصري.