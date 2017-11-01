رحلات عمرة للفائزين في المسابقة الطلابية لمؤتمر معا لمصر

بدور إبراهيم :تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى، غدا الخميس، حفل تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة "معاً لمصر"، والتي تم الإعلان عنها قبل عقد مؤتمر "معا لمصر" لتعزيز الروح الوطنية لدى طلاب المرحلة الثانوية في 21 و22 من شهر أكتوبر الماضي.وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الج

بدور إبراهيم :

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى، غدا الخميس، حفل تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة “معاً لمصر”، والتي تم الإعلان عنها قبل عقد مؤتمر “معا لمصر” لتعزيز الروح الوطنية لدى طلاب المرحلة الثانوية في 21 و22 من شهر أكتوبر الماضي.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه سيتم تنظيم حفل لتوزيع 119 جائزة على الطلاب الفائزين بمسابقة المؤتمر، وذلك على مسرح مدرسة السعيدية الثانوية غدا الخميس.

وأضاف أن من بين الجوائز التي سيتم توزيعها على الطلاب 6 أرباع جنيه ذهب، و3 رحلات عمرة لأسر الطلاب، و10 رحلات لشرم الشيخ وأجهزة كهربائية، و25 ساعة، وشهادات تقدير، كما سيتم تكريم المشاركين في المؤتمر من المتحدثين.

وكانت مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للأعمال الاجتماعية ومحافظة الجيزة قد نظمت مؤتمر “معا لمصر” بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر منذ أيام، وتم مناقشة سبل مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة، وسبل النهوض بالعملية التعليمية، ومناقشة عدد من المحاور لتعزيز القيمة الوطنية والانتماء الوطني لدى طلاب المرحلة الثانوية.