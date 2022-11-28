رحاب الجمل تنضم إلى «البعبع» مع أمير كرارة

تشارك الفنانة رحاب الجمل في بطولة فيلم “البعبع” أمام النجم أمير كرارة الفترة القادمة، والذي سيعرض في بداية عام 2023 في موسم يناير الشتوي القادم.

وتقدم رحاب الجمل شخصية “ميسرة” في الفيلم، التي تتولد بينها وبين بطل العمل “أمير” الكثير من المواقف بسبب علاقتهما ببعضهما وتحاول أن تنقذه من أحداث خطيرة يتعرض لها.

يذكر أن فيلم البعبع تقوم ببطولته ياسمين صبري ويشارك فيه أيضا بجانب أمير كرارة نخبة من الفنانين منهم عباس أبو الحسن ويتعاون فيه كرارة مع المخرج حسين المنباوي لأول مرة الذي يشاركه أيضا مسلسله الرمضاني القادم “سوق الكانتو” .