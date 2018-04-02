رجل المستحيل لقب محمد صبحي فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح

سلوى عثمان:

قامت إدارة مهرجان ” شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي” اليوم باستكمال تكريم الفنان الكبير محمد صبحي ــ الذي تحمل هذه الدورة اسمه ــ بعقد ندوة للحديث عنه ، والتطرق لجوانب شخصيته كفنان متفرد وإنسان من طراز خاص .





آدار الندوة الدكتور أشرف زكي ، نقيب الممثلين وأستاذ التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية ، وتحدث بالندوة الدكتور حسن عطية ، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية والعميد الأسبق له ، وإبراهيم الحسيني ، الكاتب والناقد المسرحي ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة ” مسرحنا ” ، وحضر الندوة العديد من المسرحيين المصريين والعرب ومنهم خالد جلال ، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب ، والدكتورة سميرة محسن ، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ، ومن البحرين عبد الله عبد الملك ، وأيضا من بنجلاديش محمد إسرافيل .. وغيرهم من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب .





قال الدكتور أشرف زكي ، أنه عندما قرر مشاهدة عرض صبحي الجديد كان يدور بعقله مجموعة من التساؤلات حول العرض ، وإمكانية أن يكون العرض ناجحا فى ظل إبتعاده عن القاهرة ، ولكنه اكتشف أنه لا مكان لقدم رغم وجود أمطار ورعد فى ذلك اليوم ؛ فالجمهور يذهب للفن الجيد فى أى مكان ، وعندما سألت عن إقبال الجمهور علم ان المسرح كامل العدد





وأضاف زكي انه عندما شاهد ” غزل البنات ” وجد نفسه يعودوكانه فى مرحلة الشباب والمراهقة ، فجلس كمتفرج يضحك وتفاعل مع العرض واستمتع وانبهر بما يقدم ، فكانت وجبة حقيقية من عبق المسرح الحقيقي ، الذي تعلمناه من أساتذة المسرح الكبار .





وأضاف زكي ، أن صبحي يجب أن يطلق عليه لقب ” رجل المستحيل ” ؛ لان مسيرته هى محطات جميعها مستحيلة ، وستطاع إختراقها منذ البدايات .





وعن الجائزة الاخيرة الذي نالها صبحي ــ فاز بجائزة الشارقة للإبداع المصري فى شهر يناير الماضي ــ وهى لجنة مكونة من اكثر من 22 دولةمن 27 مثقف يختاروا اهم الرموز التى أثرت فى المسرح العربي، وعلمت أن حيثيات فوز صبحي كتبت فى 12 ورقة .





ووجه الدكتور زكي سؤالا أخيرا لصبحي وقال له ” من أنت .. ؟ … ” سؤال قصير جدا وإجابته صعبة .. ” وهذه كانت أول الجمل التى قالها صبحي وأكمل الإجابة بأن جملة المستحيل هى ما يحاول أن يذهب لها دائما ، وحكى انه قرر فى مرة أن يتدرب ليقفز مترين كاملين ثم يثبت نصف دقيقة ، واكتشف شئ عبقري جدا رغم استحالة حدوث ذلك ، فالتدريب على ذلك جعله يكتشف شئ من هذه التدريبات يمكن أن يجعل ما يشاهده يقول ان ذلك إبداع .





وقال صبحي ” لا أدعى إننى فنان متفوق ولا استطيع أن أجذم أننى على درجة عالية من الشفافية لتقديم فن عظيم ، ولا هدف بالنسبة لى أن اقدم فن عظيم ، ولكنى أجذم أنى تربيت على أيدى اساتذة علمونى الانضباط ؛ فالفن إنضباط ، فيمكن أن يكون هناك عرضا أحكم عليه أنه اكثر منى إبداعا لكنه يفتقد للإنضباط ، وهو ما يجعل المتلقي مع بداية مشوار الاحترام ، فيمكن الا يكون مبسوط او منبهر لكن ذلك يخلق علاقة احترام بين الفنان والمتلقي ، فآى عمل غير منضبط لا أستطيع أن يحكم عليه ” .





وتذكر صبحي ما حدث فى السبعينات مع عرض ” هاملت ” الذي قدمه فى الاسكندرية لعمال أحد المصانع ، وحاول أن يكسر الحاجز الزمانى والمكانى على المسرح كما تعلم ، ولكنه اكتشف أن الجمهور لم يتفاعل مع ما قدمه ، وعندما بسط ما قدمه فى اليوم التالى وجد تواجبا وفهما من المتلقين ، وهو ما جعله يكتشف أنه مهما كان الفنان دارس فهناك معطيات أخري غير الدراسة ، وإنما الاحتكاك بالجمهور بأطيافه المختلفة يعلم الفنان الكثير ؛ فالتجربة دائمة .





كما تذكر صبحي ما قام به الراحل صلاح جاهين عندما كتب كريكاتير يسخر فيه من اسم ” هاملت ” ــ باعتباره اسم اجنبي وغير معروف لدى المصريين البسطاء ــ وكتب تعليقا بأن الاصح أن يكون العرض باسم ” عفريب بابايا ” ، وقام صبحي بالاتصال بجاهين ليؤكد له أن فهم ما قصده من هذا الرسم بان يجب أن يكون هناك تبسيط للمتفرج العادى حتى يجذبه للذهاب للفن الجيد .





ثم أضاف صبحي انه بالفعل هناك إتجاهين سائدين هما التقعير والتسطيع ، فلا يوجد منطقة وسط بين هذان الإتجاهان ، وهناك صعوبة أن تجد فنان عبر التاريخ الفنى وقف فى منطقة تجذب الجمهور له ، ومن وجهه نظرصبحي أن الفنان هو من يختار جمهوره الذي سيجذبه إليه لمشاهدته وليس الجمهور من يختار فنانه المفضل ، من خلال تاريخه واسم المسرحية والتراكم بين الفنان والجمهور .





وأضاف صبحي أن مفيد فوزى باغته بسؤال مرة وهو ” لخص مشوارك فى كلمة .. ؟ ” فرد عليه صبحي بكلمة واحدة وهى ” بروفة ” ، وقال ” فأنا قمت بعمل بروفات كثيرة جدا ولكننى مازلت لم اعرض بعض ، فمهما كنت مبدعا فدائما ما سيكون هناك شئ ناقص ، وأنا دائما أبحث عن هذا الجزء الناقص حتى الأن ” .





وأشار صبحي أنه باختصار شديد عاشق للمسرح بلا اى إغراءات أخري ، رغم أن نشأته سينمائية ، وأكد على أن اختفاء المسرح فى حياتنا يسبب أمراض نفسية اجتماعية ، وبالفعل استطاعت التكنولوجيا أن تؤثر عليه ، رغم انه الفن الوحيد الذي يحقق الالتقاء الحي ما بين المبدع والمتفرج ، إلا أنها كانت أشرس وأثرت بالفعل على المسرح كما أثرت على حركة الإرتياد للمسرح





وأضاف صبحي أنه لم يقايض فنه بكثرة الآجر ، وقال أن النجوم الان يحصلون على مبالغ خيالية فى الاونة الأخيرة فيمكن للفنان ان يأخذ 40 مليون جنيه وباقي العمل بالكامل يصرف عليه نفس المبلغ ، وهذا جعل هناك إلغاء للخبرة والتجربة ومجهود سنين العمل ، فالتقييم لم يعد يقاس بالابداع وإنما لأشياء أخري ، و اصبح ما يقدم يقاس بالاجر الاكبر وليس الإبداع الاكثر .





وتحدث صبحي عن تجربته مع مسرحية “غزل البنات ” والتى بمقاييس هذا الوقت ممحكوم عليها بالفشل، فالمكان على طريق سفر سريع ، ولا يوجد امكانية لعمل دعايا لغلاء الاعلانات التليفزيونية وفى الشوارع ، ولكنه قرر خوض التجربة عن طريقة مواقع التواصل الاجتماعى ونجحت مسرحيته رغم الصعوبات .





اما إبراهيم الحسيني ، فقال أنه عندما طلب منه عمل كتاب عن صبحي ضمن جائزة ” الشارقة للإبداع المسرحي ” كان يفكر في أن يكون الكتاب عن صبحي بطريقة نقدية ، ولكنه اكتشف أنها ستكون كتابة جافة ، خاصة أن صبحي حياته مليئة بالعراقيل والأحلام التى ظل يسعي ليحققها ، وأيضا تاريخه الكبير الذي سيتم إغفاله لو تكت الكتابة عن أعماله المسرحية فقط ، وهو ما جعله يقرر عمل كتاب يعتمد على شهادات من عشرات المسرحيين العرب والمصريين ، والجميع لم يتوانى فى الكتابة عن صبحي .





وأضاف الحسيني ان هذه الحياة الحافلة والاعمال المسرحية المتميزة والجادة يمكن أن تجد منها الكوميدي كـ ” الجوكر ” ومنها التراجيدي كما هو الحال مع عرض ” هاملت ” ، واشار إلى ان صبحي استطاع اتقان تقديم وجبات دسمه وفنية تحسب له مع كل شخصية جديدة يقدمها .





كما تحدث الحسيني عن شخصيات عديدة جسدها صبحي ليدلل على أن صبحي من الفنانين المتحكمين فى جسدهم بشكل كير، كما أن من الممثلين القادرين على تجسيد اكثر من شخصية فى مسرحية واحدة ويكون لكل شخصية سماتها الخاصة والمتفردة .





وأضاف الحسيني أننا أمام فنان استثنائي شكل فرقة فى السبعينات وظلت هى الوحيدة المستمرة حتى الأن ، حتى عندما يبتعد قليلا عن اعماله المسرحية إلا أنه يتلاقي مع المجتمع بكثير من الطرق ، ويحاول أن يكون له شكل من أشكال التفاعل مع المجتمع مع أختلاف الطريقة ، فكلمته تساوى الفعل كما قال الراحل سعد الله ونوس ، وصبحي لديه كثير من الحكايا فى هذا الاطار ، فهو يعمل فى المجال العام تطبيقا لما يقدمه فى فنه ، كما أن لديه إنضباط شامل يمكن أن نفتقده فى أماكن اخري .





ثم تحدث الدكتور حسن عطية عن صبحي الصديق والفنان ، وقال أنهم بالفعل جيل تعلم من اساتذه الانضباط ، وهو بالفعل الاساس الحقيقي لاي فن ، وأضاف أن هناك أشياء آخري تعلمها محمد صبحي من الأيام ومنها أنهم عند دخول المعهد وكان صبحي يسبقهم بعام واحد كان يقود فريقمن الكوميديانات المتميزين ، وكان عاشقا للبهجة وجادا فى نفس الوقت ، وتم تعيينه معيدا بالمعهد بسبب اجتهاده الشديد، أما جانبه المبهج أنه عندما ذهبنا للتدريب العسكري بعد النكسة خضنا هذا التدريب مرتين بسبب ما كان يقوم به صبحي من أفعال كوميدية بمعسكر التدريب .





وأضاف عطية أن ما كان يجذبنا له هو هذه الطاقة التى لا تنضب ، كما انه عمل كثيرا على نفسه ، وقدم العديد من العروض وهو ما زال بالمعهد ، ومنها ” رحلة خارج السور ” تاليف رشاد رشدي ، كما ان صبحي كان يتحرك كثيرا ويقوم بنشاط كبير فى فترة حياته الاولى .





وتذكر عطية أن صبحي قدم ” هاملت ” على سلالم المعهد ، وكان صبحي متعاطف مع هاملت ، حتى انه وضع نفسه امام الجمهور وهو قتيل وقيل بالعرض أنه أبن هذا المجتمع وموته كان هم السبب فيه ، وهو ما يجعل صبحي دايما ما يقدم مسرحه باعتباره رسالة إنسانية وليست أيدلوجية .