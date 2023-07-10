رجل الأعمال محمد منصور رئيسًا لمجلس إدارة قمة «صوت مصر Narrative Summit 2023»

أعلنت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، والمدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق عن تولي رجل الأعمال المصري محمد منصور، وزير النقل الأسبق، رئاسة مجلس إدارة “قمة صوت مصر” ومشاركته كمتحدث رئيسي في القمة المقبلة المقرر عقدها 9 أكتوبر 2023 بمنطقة سوما باي البحر الأحمر والتي تحظى بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

لمياء كامل: مصر لديها إرث ضخم وكوادر متميزة تؤهلها لتأخذ مكانها على الخريطة الدولية في كافة المجالات

وأشارت كامل خلال حواراها ببرنامج حروف الجر على إذاعة نجوم إف إم مع الإعلامي يوسف الحسيني إن قمة صوت مصر سوف تستضيف هذا العام ما يقرب من 30 شخصية محلية ودولية من الخبراء ورجال الأعمال تحت سقف واحد ولمدة يوم واحد لتقديم خارطة طريق لكيفية أن تستعيد مصر مكانتها على الخريطة الدولية في جميع المجالات. من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لمصر والمساهمة في بناء هوية وطنية قائمة على الصورة العصرية للدولة المصرية وبما تملكه من إرث كبير من التراث والحضارة.

وصرحت لمياء كامل:” شرفت بانضمام رجل الأعمال المصري محمد منصور لـ”قمة صوت مصر2023″، كأحد المتحدثين الرئيسين، ورئيسًا لمجس إدارة “القمة”، والذي بالطبع سوف يثري القمة بخبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية في مجال الاستثمار، حيث وضعت “القمة” ملف الاستثمار على رأس أولوياتها في مؤتمرها هذا العام، كما يسعدني تشكيل مجلس إدارة للقمة لأول مرة منذ إطلاقها عام 2016، وأن تصبح كيان متكامل مستقل بذاته، ويضم في عضويته نخبة من الشخصيات البارزة، الذين أصبحوا جميعًا جزءًا من هذا الكيان الذي تشرفت بتأسيسه، وبالتأكيد سيضيفون له الكثير خلال الفترة المقبلة، وهذا يؤكد على فكر الشراكات الذي تبنته قمة صوت مصر منذ اليوم الأول. فلابد أن نرسخ في مصر فكر فريق العمل الناجح وأن كل فرد أو مؤسسة مميزة في مجالها ونحن نكمل بعضنا البعض لخروج صورة مصر في أحسن ما يكون وهذا هو فكر الجمهورية الجديدة.”

وأكدت كامل على أهمية التركيز في مناهج التعليم على تعزيز قيمة فريق العمل “تيم وورك” وكيفية التعاون لإخراج عمل ناجح ومتكامل، وكذلك وضع منهج عن السياحة في المدارس للأطفال والشباب ليتعلموا من خلاله كيفية استقبال السائح والمعنى الحقيقي للسياحة ودور كل مواطن في دعم هذا القطاع حتى تصبح السياحة مكون أساسي في ثقافة ووعي الأجيال القادمة.

أحمد عبيد: نستهدف إحياء التراث الثقافي المصري والترويج للسياحة الفنية لتصدير صورة إيجابية عن مصر

ومن جانبه صرح أحمد عبيد المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMCخلال حوارة على إذاعة نجوم إف إم:” سعيد بمشاركتي في قمة صوت مصر هذا العام كعضو لمجلس الإدارة، والذي يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخبراء ورجال الأعمال في جميع المجالات ولكن يجمعنا كلنا حبنا لمصر وإننا نهدف لتقديم صورة إيجابية لبلدنا أمام العالم.”

وأضاف عبيد: ” السياحة الفنية هي القوة الناعمة التي تجتذب السياح من جميع الدول والثقافات، ومصر لديها إرث حضاري وثقافي يؤهلها لإن تكون مركز للسياحة الفنية، وعلى مدار السنوات الماضية، حرصنا على إننا نعمل حالة مختلفة الناس كلها تتكلم عنها سواء في مصر أو بالخارج، وهي إننا نستغل الأماكن الأثرية والتاريخية المميزة في مصر ونقدم فيها حفلات وفعاليات فنية وثقافية.. ونستهدف في هذه الفاعليات استقطاب ما يسمى بالسياحة الفاخرة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم للاستمتاع بالفن والسياحة. ومن خلال قمة صوت مصر سيتمكن المستثمر الأجنبي من الاستماع لقصص نجاح رواد الأعمال في مصر والتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في جميع المجالات بمصر.

وأكد عبيد على دور المواطن المصري في إظهار الصورة الإيجابية عن مصر قائلاً:” يمكن لكل مواطن أن يكون سفيراً لبلدة بنقل صورة حلوة ومنظر طبيعي أو حدث إيجابي في مصر ونشرة من خلال السوشيال ميديا، وتجنب نشر السلبيات والتركيز عليها، حيث أنه لا توجد بلد لا تعاني من التحديات والمشاكل ولكن علينا التركيز على الإيجابيات واظهارها لأننا نمتلك بالفعل الكثير لإبرازه.. والكفيل بتقديم صورة مصر العصرية الجميلة.

وأوضح عبيد “: نجحنا في تنظيم العديد من الفاعليات خلال السنوات الماضية والحفلات والفنية والثقافية واللي كان ليها صدى كبير جدًا على مستوى مصر وخارجها، ونجحت في الترويج السياحي الفني لمصر، ومنها حفلتي السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في المتحف المصري الكبير وفي قصر عابدين، وحفلة السوبرانو العالمية أميرة سليم في المتحف القومي للحضارة، وحفلة موسيقية لفريق 2 تشيللوز الشهير في منطقة سوما باي البحر الأحمر، وطبعا حفلات صوت السينما اللي قدمها الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم في دار الأوبرا المصرية.”

وتناقش قمة صوت مصر في مؤتمر السنوي هذا العام، تحت شعار “Egypt Forever Forward”، مجموعة من القضايا المهمة ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية، المتعلقة بقطاعات السياحة والاستثمار وريادة الأعمال، حيث أنها تستضيف أبرز القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة ورواد الأعمال المحليين والدوليين، لطرح الرؤى والأفكار البناءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات وذلك من أجل نقل صورة إيجابية عن مصر للعالم، والترويج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر.