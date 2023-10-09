رجل الأعمال محمد منصور: المملكة المتحدة بلدي الثاني بعد مصر

أكد رجل الأعمال محمد منصور، رئيس مجموعة منصور، ووزير النقل المصري الأسبق، أن المملكة المتحدة تعد بلده الثاني بعد مصر لما وجده من دعم لا محدود من قبل إنجلترا.

وأشاد خلال كلمته في حفل إطلاق قمة صوت مصر، اليوم، بمصر مشيرا إلى أنها تمتلك حضارة تاريخية تحقق طفرة في سياحية، إذ تعد السياحة قلب مصر.

وذكر أن نحو 15 مليون سائح زاروا مصر في عام واحد وهو مؤشر قوي جدا، وسوف يكون له أثر بالغ في تحقيق التنمية.

وتوقع زيادة معدلات السياحة الي مصر بمعدل مليون سائح زيادة كل عام خلال الفترة المقبلة، متوقعا العودة الي مؤشرات السابقة والتي كانت 14 مليون سائح قبل 2011.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر “قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، تحت عنوان Egypt Forever Forward.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق قمة صوت مصر منذ عام 2016، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربها الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها.