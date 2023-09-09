رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور : مهتم بالتعاون مع الصندوق السيادي والتواجد في الساحل الشمالي

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إنه مهتم بالاستثمار في تنفيذ المشروعات المطروحة من خلال صندوق مصر السيادي؛. في ظل الاستفادة الثنائية.

وأضاف حبتور، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح مركز حبتور للأبحاث، اليوم، أنه لم يجري أي مفاوضات فعلية أو مباحثات حتى الآن مع الصندوق السيادي او الفرص المتاحة ، مشيرا إلى ان السوق المصرية تتمتع بالفرص الجيدة في كل القطاعات.

وذكر ان الساحل الشمالي من المناطق الجيدة والواعدة للغاية وتمتلك مستقبل كبير.

ورفض تحديد قيمة الاستثمارات المرتقب ضخها من جانب مجموعته في السوق المحلية في ظل عدم اتخاذ أي خطوات فعلية تجاه هذا الشأن حتى الآن.

افتتاح مركز الأبحاث

كما كشف خلف الحبتور ، أن الهدف من مركز الحبتور للأبحاث في مصر هو وجود مؤسسة بحثية تخدم الثقافة والفكر العربي بمواصفات عالمية.



وأكد الحبتور أن اختيار مصر لإنشاء المركز يأتي لكونها منبع العلم وفيها الجامعات وشباب واعي وفاهم الأمور وأنا فخور بهم ، مضيفا أنه في المستقبل سيعمل المركز على تدريب الشباب في المستقبل للاستفادة من طاقتهم مستقبلاً.

وأشار الحبتور إلى أن مصر لها فضل كبير على الأمة العربية ، مصر ارسلت لنا المدرسين والكتب ورجال العلم ورجال الدين وحبنا لمصر في القلب والعقل”

دور رائد لمصر

وقال الحبتور إنه متفائل بتدشين المركز كمنارة فكرية وسياسية واقتصادية تخدم المجتمع العربي، لافتاً إلي أنه قبل 18 سنة بدأنا الاستثمار في مجال الدراسات البحثية