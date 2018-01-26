رجل أعمال كندي : الوليد بن طلال كان يرتعش في زنزانته

بي بي سي قال رجل الأعمال الكندي ألن بندر، إنه يعتقد بعد لقاء "بالفيديو كونفرنس" بينه وبين الأمير الوليد بن طلال، إن الأخير ليس في فندق رتز كارلتون كما بقول الإعلام، بل هو محتجز في غرفة أشبه بزنزانة "وكان…

بي بي سي





قال رجل الأعمال الكندي ألن بندر، إنه يعتقد بعد لقاء “بالفيديو كونفرنس” بينه وبين الأمير الوليد بن طلال، إن الأخير ليس في فندق رتز كارلتون كما بقول الإعلام، بل هو محتجز في غرفة أشبه بزنزانة “وكان مرتعشًا بذقن غير حليقة”.

وبحسب حديث حصري لـ”بي بي سي” عن لقاء جمعه مع الأمير الوليد بن طلال في السعودية بعد اعتقال الأخير بتهم تتعلق بالفساد، قال ألن بندر إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة في ديسمبر الماضي، واستخدام المواجهة كدليل ضد الوليد “فيما يتعلق بأمرشخصي للغاية، إذ كنت وسيطا في مفاوضات (تتعلق بهذا الشأن الشخصي للأمير)، ولم يسمح له بمقابلة الوليد وجها لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق “ريتز-كارلتون” بالعاصمة الرياض، وتواصل مع الأمير صوتا وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم “الفيديو كونفرانس” ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.

ويقول بندر إن الوليد لم يبدو على هيئته المعتادة، “وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش أثناء قراءتي للخطاب، ولم يكن حليق الذقن”.

ويعتقد بندر أن الوليد غير محتجز في فندق “ريتز-كارلتون” كما يتردد في الصحافة، بل في غرفة كالزنزانة.

ولم ترد السلطات السعودية على طلب من بي بي سي للتعليق على تلك التصريحات.