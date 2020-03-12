رجال المرور يتسابقون لشفط تجمعات الأمطار.. وتواجد للقيادات الأمنية بالشوارع (صور)

تنشر "المال"، لقطات حية من الشوارع والطرق وعمليات شفط تجمعات مياه الأمطار، التي أجراها رجال المرور حرصًا على منع التكدسات.

دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات شفط مياه الأمطار من الطرق بالقاهرة والجيزة، والمحافظات، وذلك بعد رصد تجمعات مياه أمطار بمنازل ومطالع الكباري.

شفط مياه الأمطار

وحرص اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، يرافقه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، على التواجد الميداني على الطرق السريعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق.

وأقدم رجال المرور على شفط تجمعات مياه الأمطار بكوبرى أكتوبر المتجه من رمسيس، كوبرى 15 مايو المتجه من القاهرة إلى الجيزة، وبنفق زهراء المعادى والأزهر المتجه من وسط المدينة، وصولا إلى صلاح سالم ومنطقة سجون طره.

لقطات حية من الشوارع

وتنشر “المال”، لقطات حية من الشوارع والطرق وعمليات شفط تجمعات مياه الأمطار، التي أجراها رجال المرور حرصًا على منع التكدسات.

كانت وزارة الداخلية، وضعت خطة لنشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة، لمواجهة سوء الطقس وتيسير الحالة المرورية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

خطة الداخلية

وبين خطة الداخلية، نشر الخدمات على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

يأتي ذلك في إطار حرصها على تكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة والمحاور، حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.

سيارات وأرقام للإغاثة

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية، والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

ويتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة.

وأجرت المرور التنسيقات مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه، لموجهة أي كثافات أو تجمع لمياه الأمطار.

سوء الطقس

وشهدت مصر موجة من الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الخميس، وشهدت مناطق متفرقة أمطار غزيرة ورعدية.

وبدأت الأمطار خفيفة فجر اليوم في العاصمة تحولت لغزيرة ورعدية على مختلف الأنحاء.

ويتزامن ذلك مع طقس سئ تشهده الجيزة ومحافظات الجمهورية.

كان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، حذر من تقلبات وصفها بالعنيفة في الطقس أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيء المتوقع.

إرشادات للسائقين

وناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم

وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدي السيارات، في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.

مشاهد من عمليات شفط مياه الأمطار