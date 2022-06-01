«رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا».. الجلسة التاسعة بـ«مصر تستطيع»

في اليوم الثاني من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» انعقدت الجلسة الحوارية التاسعة بعنوان «رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأفارقة ، وأدارت الجلسة د. أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال الأفريقي.

صقر: رواندا في حاجة إلى التعاون مع مصر في العديد من المجالات

قال محمود صقر، مؤسس شركة بايو فارمز في رواندا، إن شركته نجحت خلال فترة بسيطة في تصدير المنتجات الزراعية من شرق أفريقيا إلى دول الخليج.

وأكد على أن رواندا في حاجة إلى التعاون مع مصر فى مجالات النقل عبر القطارات، والتعليم المهني والكهرباء، مطالبا رجال الأعمال بضرورة دعم مجالات التعاون المشترك في الزراعة.

تواضروس : السوق الإفريقي يحمل فرصًا واعدة للشباب ونماذج ريادة الأعمال

من ناحية أخرى، قال مايكل تواضروس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فافا النيجرية ، إن السوق الإفريقي يحمل فرصًا واعدة للشباب ونماذج ريادة الأعمال.

وأضاف أنه كان يأمل في العمل بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ تخرجه، إلا أنه تفاجأ بمدى القدرة على تحسين نمو الأعمال في أفريقيا.

وأكد أن شركته تعمل على زيادة ملاءمة منتجاتها الزراعية لسياسات مواجهة تغير المناخ، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ في نوفمبر المقبل.

جانب من الحضور بالجلسة الحوارية التاسعة بعنوان « رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا »

النجار : قارة أفريقيا تمتلك ثروات هائلة من النحاس والذهب والأراضي الزراعية

فيما قال محمد النجار، رئيس قطاع التصدير بشركة العربي، إن ضعف حجم التجارة البينية في أفريقيا يعد من أبرز العقبات التي تواجه الدولة الإفريقية .

وأضاف أن إفريقيا هي أساس عمل شركة العربي خاصة مع وصول عدد سكانها إلى أكثر من مليار نسمة .

وأكد على أنها قارة تملك ثروات هائلة، بحجم ٨٠٪ من النحاس في العالم، و٤٠٪ من الذهب في العالم و٦٠٪ من الأراضي الزراعية .

مشيرًا إلى أنه بالرغم من تلك الأرقام، فإن لايزال حجم التجارة البينية ضعيفة بين بلدان القارة.

تركي : المؤتمر أتاح الفرصة لحديث قيادات الشركات بالدول المختلفة معا

قال توفيق تركي، أحد رجال الأعمال بتنزانيا، إنه تحدث مع قيادات شركة السويدي حول أنظمة الكهرباء في تنزانيا، على هامش مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » .

مضيفا أن المؤتمر أتاح له الفرصة للحديث أيضا مع شركة العربي حول مختلف لوجستياتها في القارة الإفريقية بما يسهم في تحقيق تعاون مستقبلي فيما بين الجانبين