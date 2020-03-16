«رجال الأعمال» : خفض سعر الفائدة في صالح المطور ومشتري الوحدات السكنية

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة ٣% في صالح كافة القطاعات المتعلقة بالاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري.

وأوضح في تصريحات ل”المال” أن خفض سعر الفائدة كان قرارا ضروريا؛ لمواجهة التداعيات السلبية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه سيدعم المستثمرين والاستثمارات المتنوعة.

وأضاف فوزي أن للقرار العديد من الفوائد أهمها تقليل التكلفة علي شركات التطوير العقاري التي لديها تمويلات بنكية، بالإضافة إلى خفض الفائدة على مشتري الوحدات السكنية من خلال مبادرات التمويل العقاري وتقليل العبء عليه.

وتابع أن القرار في صالح المطور العقاري، موضحا أنه سيعمل على خفض تكلفة الفوائد على أقساط الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، فضلا عن خفض أسعار مواد البناء.

وتوقع فوزي لجوء أغلبية شركات التطوير العقاري والمستمثرين إلى الاقتراض من البنوك خلال الفتره المقبلة، بعد التسهيلات التي قدمها البنك المركزي والتي كان أبرزها خفض سعر الفائدة بنسبة ٣%، فضلا عن مد أجل سداد القروض لمده ٦ شهور بدون أية غرامات.

وكانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماع طارئ لها، الاثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى.