رجال الأعمال توقع برتوكول تعاون مع غرفة الصناعة

سمر السيد:وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين برتوكول تعاون اليوم مع غرفة التجارة والصناعة بمقاطعة هاينان لتبادل الزيارات المشتركة بين الجانبين علاوةً على زيادة التعاون فى مجالات السياحة والزراعة والتسويق الإلكترونى.جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الجمعية صباح اليوم بمناسبة حضور وفد صينى

سمر السيد:

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين برتوكول تعاون اليوم مع غرفة التجارة والصناعة بمقاطعة هاينان لتبادل الزيارات المشتركة بين الجانبين علاوةً على زيادة التعاون فى مجالات السياحة والزراعة والتسويق الإلكترونى.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الجمعية صباح اليوم بمناسبة حضور وفد صينى مكون من 10 شركات عاملة بالمجالات اللوجيستية والزراعة والتسويق الالكترونى والأغذية ن وترأس الوفد لى زيجى رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بمقاطعة هاينان.

وقال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيارة تعتبر الأولى للوفد الصينى لمصر، مشيرا إلى أن رئيس الوفد عرض رغبتهم فى الاستثمار بمصر بالمجالات الطبية والتعاون فى مجال التكنولوجيا الزارعية وتنمية التجارة المشتركة.