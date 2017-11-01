رجال الأعمال تشارك المركزى فى مقاصة المدفوعات مع الكوميسا

- تسوية المدفوعات مع دول الكوميسا يعزز التجارة مع أفريقيا المال-خاصأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، أن قيام البنك المركزى بتفعيل اشتراك جميع البنوك المصرية بمنظومة مقاصة وتسوية المدفوعات "REPSS" مع دول الكوميسا خطوة مهمة تعزز فرص التجارة البينية مع الدول الافريقية.

– تسوية المدفوعات مع دول الكوميسا يعزز التجارة مع أفريقيا

المال-خاص

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، أن قيام البنك المركزى بتفعيل اشتراك جميع البنوك المصرية بمنظومة مقاصة وتسوية المدفوعات “REPSS” مع دول الكوميسا خطوة مهمة تعزز فرص التجارة البينية مع الدول الافريقية.

وكانت قد شاركت الجمعية فى الندوة التى عقدها البنك المركزي لتوعية المصدرين والمستوردين ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص المتعاملين مع أسواق دول الكوميسا بالنظام الإقليمي لتسوية المدفوعات برئاسة ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع والمهندس ايهاب نصر مدير ادارة نظم الدفع والتى اعلن خلالها المركزى عن قيامه بتفعيل اشتراك جميع البنوك المصرية بمنظومة مقاصة وتسوية المدفوعات “REPSS” بدءاً من 2 مايو 2017.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال أن النظام الجديد لمقاصة وتسوية المدفوعات “REPSS” بين الدول الأفريقية المشتركة بالنظام يدعم زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا والدول الافريقية المشاركة فى النظام فضلاً عن خفض الرسوم المصرفية الخارجية للمراسلين بالاضافة إلى خفض الفترة الزمنية للتسوية.

واوضح “يوسف” أن كل دولة تشترك في النظام عن طريق مصرفها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر فى تنفيذ العمليات التي تخص البنوك التجارية في بلده والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى من دول الكوميسا مشتركة بالنظام يربط دول الكوميسا من خلال بنوكها المركزية ويعزز من فرص التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بجانب اضافة ثقة على التعاملات بين الدول حيث أن وجود البنوك المركزية يزيد الثقة.

واعلن البنك المركزى خلال الندوة التى شاركت فيها جمعية رجال الأعمال أنه وفق النظام الجديد سيقوم البنك المركزي المصري بدور البنك المراسل للبنوك التجارية المصرية من خلال نظام التسوية والدفع الإقليمي لدول الكوميسا (REPSS) وملاحقها، وكافة تعديلاتها عن طريق الحساب الجاري بالدولار أو اليورو الذي يحتفظ به المشترك لدى المركزي المصري.

وقال “المركزى” إن غرفة المقاصة ومقرها فى زيمبابوى من أهم مؤسسات الكوميسا وهى جزء من نظام تسوية المدفوعات الاقليمى والذى يسمح لرجال الاعمال بإعداد فواتير صادراتهم بالعملات الوطنية ومن خلال البنوك المركزية التابعة للكوميسا ليقوم بتسوية هذه المعاملات يوميا ويقوم البنك المركزى فى موريشيوس بدور( بنك مقاصة الكوميسا) حيث قام بفتح حسابين احدهما بالدولار والاخر باليورو لصالح المقاصة وقام بسداد الدفعة المقرره للاشتراك النظام.

يذكر أن 10 دول مشاركة فى منظومة مقاصة وتسوية المدفوعات وهى مصر , جمهورية الكونغو الديمقراطية, كينيا , أوغندا , موريشيوس , زامبيا , ملاوي , سوازيلاند , رواندا, بالاضافة إلى دولة جنوب السودان.

ووفقا لبيانات البنك المركزى شهدت صادرات مصر لمجموعة دول الكوميسا ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضى، بلغت 9.9 مليون دولار، مقابل 6.5 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، فيما انخفضت الواردات من هذه الدول إلى 3.2 مليون دولار خلال يوليو 2017، مقابل 9.9 مليون دولار فى يوليو 2016.