رجال الأعمال تستضيف وفدا صينيا لبحث الاستثمار فى الزراعة

محمود محسن:قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية سوف تستضيف وفدا صينيا - من مقاطعة هاينان - الأسبوع المقبل، لبحث فرص الاستثمار في قطاع الزراعة.وأضاف أن الهدف من الزيارة هو التركيز بشكل رئيسي على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، ويرغب الوفد في التعرف على السوق

محمود محسن:

قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية سوف تستضيف وفدا صينيا – من مقاطعة هاينان – الأسبوع المقبل، لبحث فرص الاستثمار في قطاع الزراعة.

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو التركيز بشكل رئيسي على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، ويرغب الوفد في التعرف على السوق المصرية وإيجاد شركاء في مجالات الاستثمار والاستيراد والتصدير للمعدات الغذائية والزراعات الاستوائية والأجهزة والمعدات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

وأوضح يوسف لـ “المال” أن الوفد يتكون من 13 شركة من بينهم واحدة من أكبر الشركات الزراعية في مقاطعة “هاينان” وهي شركة “Hainan Xinfadi Agriculture Development co.,ltd”.

وأشار إلى مشاركة بعض المسئولين من مقاطعة “هاينان” في الاجتماع، وهم تشنج يوان نائبة المدير العام بوزارة التجارة، والباحثة يي جيانون بوزارة التجارة، ووانج سيهوي نائب المدير العام بوزارة الزراعة، وغيرهم من المسئولين العاملين في المجلس الصيني لترويج التجارة العالمية.

ولفت إلى أن الوفد يعمل في مجالات عديدة، وهي الصناعات الغذائية، والزراعة، وتصدير الفلفل، والأغذية الصحية “فيتامينات”، وتصدير وتصنيع الخضروات، والسياحة.

تجدر الإشارة إلي أن مقاطعة “هاينان” تعتبر من أكبر مناطق التجارة الحرة بالصين، و هى تشتهر بالزراعة الاستوائية والصناعة الغذائية ذات الصلة.

