رجال الأعمال تستضيف رئيس البورصة غدا

المال- خاص: تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، غدا الثلاثاء، اجتماعا بحضور دكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، بهدف استعراض ومناقشة آخر مستجدات سوق المال المصرية، وأهمية القيد بالبورصة ودور سوق المال في تمويل الشركات الساعية للنمو عبر توسيع قاعدة أعمالها. ويأتي توسيع

المال- خاص:

تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، غدا الثلاثاء، اجتماعا بحضور دكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، بهدف استعراض ومناقشة آخر مستجدات سوق المال المصرية، وأهمية القيد بالبورصة ودور سوق المال في تمويل الشركات الساعية للنمو عبر توسيع قاعدة أعمالها.

ويأتي توسيع قاعدة الشركات المقيدة، على رأس أولويات البورصة المصرية العام الحالي، حسب تصريحات سابقة لرئيس البورصة.

يشار إلى البورصة المصرية، سجلت أعلى أداء بين أسواق المنطقة العام الماضي، بمعدل نمو 19% حسب تصريحات سابقة لرئيس البورصة، لفت فيها إلى أن معدل تداولات البورصة سجل 292 مليار جنيه خلال 2017، ما يعد أعلى مستوى تداول منذ 2009، بزيادة 40% عن العام2016.