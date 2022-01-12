«رجال الأعمال» تدعو لتدشين تحالف مصرى للمنافسة على أعمال التشييد والبناء فى دول إعادة الإعمار

أكد الدكتور وليد السويدى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أهمية وجود تمثيل قوى لشركات الخدمات الاستشارية والمقاولات أعضاء اللجنة بالجمعية ضمن تحالف مصرى، يضم الجهات التمويلية وتحت مظلة الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولى، خاصة فى إفريقيا، ودول إعادة الإعمار أيضًا.

واقترح «السويدى» خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات، منبثقة من لجنة التشييد ضمن خطة عملها لعام 2022، وذلك من خلال دعوة كبار الاستشاريين والمقاولين لبحث كل التحديات التى تواجه الشركات المصرية، ووضع حلول لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة.

وطالب بتبنى جمعية رجال الأعمال المصريين، العمل على دخول شركات الاستشارات والمقاولات معًا لأسواق القارة الأفريقية، ضمن تحالف مصرى، يضم الجهات التمويلية وتحت مظلة الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولى، خاصة فى إفريقيا، ودول إعادة الإعمار أيضًا، وهو ما يتطلب دعمًا من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجارى بالقارة الأفريقية.

ولفت «السويدى» إلى أهمية التركيز على دراسة كيفية الدخول والمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار فى الدول العربية، وعلى رأسها ليبيا والعراق، إلى جانب الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتصدير خدمات الاستشارات والمقاولات المصرية إلى أفريقيا.

وأشار إلى أن الهدف من اللجنة المقترحة، العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية لاحتلال مكانة رفيعة فى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية، بما يعزز من دور جمعية رجال الأعمال المصريين فى مساندتها لخطط الدولة نحو التنمية العمرانية ودعم أجندة مصر الدولية على مستوى العلاقات الدولية المتميزة فى أفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار.

وأضاف «السويدى» كما أن آلية عمل اللجنة تقوم على تجهيز محددات وقواعد عمل لشركات المقاولات والاستشارات الهندسة للتأكد من تطبيق الأكواد العالمية بمختلف المشروعات القومية فى مصر لضمان كفاءة المبانى وتطبيق نظريات الاستدامة والمبانى الخضراء والحفاظ على البيئة وكل من شأنه تحسين المنتج العقارى المقدم.

وأكد «السويدى» أهمية العمل على زيادة الفرص التصديرية للخدمات الاستشارية وقطاع المقاولات فى الاسواق الأفريقية والاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجارى فى أهم الدول الأفريقية، مع التركيز على الدول المحورية، ونقل الخبرات من الشركات المصرية الموجودة بالسوق الأفريقية فى قطاع البناء والتشييد، بجانب توفير المعلومات حول خطط عمل الوزارات المختلفة بالدول الأفريقية.