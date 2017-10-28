رجال الأعمال تبحث مع عمران تطوير الأسواق غير المصرفية

شريف عمر :يعقد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً، الإثنين المقبل، مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف استعراض جهود تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.وقال مصدر بالجمعية، إنه تم توجيه الدعوة لعمران، بهدف تبادل وجهات النظر حول تيسيرأليات

شريف عمر :



يعقد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً، الإثنين المقبل، مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف استعراض جهود تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

وقال مصدر بالجمعية، إنه تم توجيه الدعوة لعمران، بهدف تبادل وجهات النظر حول تيسيرأليات الاستثمار فى السوق المحلية، بمختلف القطاعات، ومنها سوق المال، والتأمين، والخدمات المالية غير المصرفية، بجانب استعراض خطط الهيئة الحالية، والرؤية المستقبلية لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنميتها والنهوض بها.

وأشار إلى أن اللقاء يأتى فى إطار مساعى لجنة البنوك والبورصات، فى الجمعية برئاسة حسن حسين، للتواصل مع الجهات الرقابية المنظمة للسوق، وكيفية مشاركة مجتمع الأعمال المصري فى تحقيق خطة هيئة الرقابة المالية.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار ورقة عمل تضم مقترحات الحضور من رجال الأعمال حول القوانين المتعلقة بالاستثمار، وكيفية تطوير مناخ الخدمات المالية غير المصرفية.

