رجال الأعمال المصريين: 833 مليون دولار صادرات مصر للهند في 2017

محمود محسنقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت نحو 833 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 751 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال بمناسبة استضافة موث

محمود محسن

قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت نحو 833 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 751 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال بمناسبة استضافة موثوسيزيان نالاثامبى ممثل اتحاد الصناعات الهندية.

وأشار إلى أن عدد الشركات الهندية المستثمرة فى مصر تبلغ 25 شركة برأسمال يقدر بنحو 3 مليار دولار وتعمل فى مجالات المنسوجات والطاقة والكيماويات والادوية والسيارات والتعليم.

وأضاف يوسف أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ 2702 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 2399 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

ومن جانبه أكد المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية على أهمية الاستفادة من التجربة الهندية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى اصبحت تمثل 50% من الاقتصاد الهندى.

ومن جهتها أشارت جوس دورا فيعانى نائبة رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، على أهمية اقامة مشروعات استثمارية مشتركة والتعاون فى المجال الزراعى والتصنيع الغذائى والعمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين من خلال تعريف مجتمع الأعمال الهندى بالمشروعات والفرص الاستثمارية فى مصر

وأكدت على أهمية الزيارة التى ستقوم بها جمعية رجال الأعمال إلى الهند فى الربع الاخيرة من العام الجارى فى الترويج لفرص التجارة والاستثمار فى البلدين.

