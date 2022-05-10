«رجال الأعمال المصريين» تثمن قرار إعادة العمل بمستندات التحصيل للخامات

وجه المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رسالة شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لاستجابته الفورية لطلبات جمعية رجال الأعمال ومجتمع الأعمال في مصر بعد قراره اليوم باعادة العمل بمستندات التحصيل للخامات ومستلزمات الانتاج.

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال: «باسم أعضاء مجلس الادارة وكل مجتمع الاعمال من الصناعيين والزراعيين وكافة القطاعات الاقتصادية نتقدم بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي ما اتخذه من قرارات جريئة كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد طالبت بها في اجتماعاتها مع المجموعة الاقتصادية.

وأكد «عيسى» أن الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص يعزز من قدراتنا علي مواجهة التحديات والازمات وبالأخص في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.

وأوضح، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء كان قد عقد العديد من المباحثات واستطلع آراء مع مجتمع الاعمال وكذلك ما قام به وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، مشيرًا الي ضرورة استمرار هذا الحوار الجاد والفعال من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتصدي للازمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

واكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين، ايمانا منها بدورها الوطني، فإنها تضع كافة الامكانيات والخبرات لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري.