رجال أعمال يحددون مقترحات تنظيمية للانتخابات القادمة للشعب التجارية

اتفق عدد من رؤساء اللجان النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية على بعض المقترحات التى سيتم تقديمها للاتحاد العام للغرف فى إطار الاستعداد للدورة المقبلة من الانتخابات.

وتتضمن المقترحات السماح بوجود نسبة من المعينين فى مجالس إدارات الشعب التجارية لا تتجاوز %25 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بجانب تغيير لائحة الانتخابات تماشيا مع اتجاه الاتحاد بتنفيذ ذلك فى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقدته غرفة الإسكندرية مؤخرا لمناقشة تلك المقترحات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن عددا من الأعضاء ناقشوا خلال الاجتماع مقترح تغيير عدد مجالس إدارة بعض الشعب، وتعيين نصف أعضائها على غير المعمول به حالياً ، وهو ما تحفظ عليه البعض، لاسيما وأنه يجرى الآن انتخاب الأعضاء بالكامل.

ولفتت المصادر إلى طرح مقترحات أخرى تشمل المدد الزمنية لعضوية مجالس إدارات الشعب النوعية لتصبح كل عامين بدلاً من أربعة حاليا، مشيرة إلى أن هذا المقترح لم يلق استحسان الكثير من الحاضرين، وتم التحفظ عليه أيضا.

وتعتبر الغرفة التجارية بالإسكندرية أول غرفة أنشأت فى مصر وفى المنطقة العربية كلها، وتأسست فى 30 أبريل 1922 كمؤسسة اقتصادية قومية تستهدف رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج، ويترأسها أحمد الوكيل حاليا.