رجال أعمال يتقدمون بعروض للاستحواذ على وكالة سيارات «جينيسيس»

بعد تراجع مبيعاتها محلياً وصعوبة منافستها مع «زيرو جمارك»

علمت «المال» من مصادر بسوق السيارات، أن رجال أعمال مصريين تقدموا بعروض للمكتب الإقليمى للعلامة هيونداى بإمارة دبى، للاستحواذ على وكالة سيارات «جينيسيس» التى تعد الجناح الفاخر للصانع الكورى الجنوبى.

وقررت الشركة العالمية الكورية «هيونداى» منذ فترة إطلاق «جينيسيس» كعلامة منفصلة، تنافس شريحة السيارات الفاخرة.

وأكدت المصادر أن الشرائح الجمركية المرتفعة على المركبات غير الأوربية، أو تركية المنشأ ذات المحرك الكبير، وراء تراجع تنافسية «جينيسيس» محلياً.

وأوضحت أن جمارك الفئة الأكبر من 1600 سى سى تقدر بنحو %135 بخلاف رسوم التنمية والضرائب، ما يجعل المنافسة فى ظل اتفاقيات الشراكة الدولية «زيرو جمارك» صعبة للغاية.

وكشفت المصادر أن المرحلة الحالية تشهد مفاوضات مع مكتب هيونداى الإقليمى تدور حالياً حول الكميات التى يمكن أن تستوعبها السوق المحلية من طرازات «جينيسيس»، ومراكز الخدمة.

وطبقاً لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» التى تعتمد على تقارير الوكلاء، فإن مبيعات «جينيسيس» توقفت عند 5 سيارات فقط خلال العام الماضى بالكامل. وتجدر الإشارة إلى أن العلامات الألمانية «بى إم دبليو» و«مرسيدس» و«أودى» تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق السيارات الفاخرة محلياً