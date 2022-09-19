رجال أعمال يؤسسون «جلامور العقارية» باستثمارات قيمتها 15 مليار جنيه

أسس تحالف رجال الأعمال على رأسهم طارق سليمان مالك مجموعة جلامور للمجوهرات؛ شركة جلامور للتطوير العقاري والتي تخطط لاستثمار قيمتها 15 مليار جنيه.

و تعاقد رجل طارق سليمان ، مع كريم مأمون لشغل منصب رئيس القطاع التجاري بشركة GLAMOUR للتطوير العقاري والتي تعتزم بدء نشاطها في السوق المصرية مطلع العام الجديد 2023 ، حيث تضم الشركة الجديدة في مجلس إدارتها عدد من رجال الأعمال يتم إعلان أسمائهم خلال مؤتمر صحفي موسع على هامش حفل التدشن الرسمي للشركة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

منتج عقاري متميز

تسعى جلامور لتقديم منتج عقاري متميز وجديد على السوق المصرية يتوقع أن يكون علامة بارزة لمشروعات شركة “جلامور للتطوير العقاري”

تمتلك جلامور محفظة عقارية متنوعة تضم مشروع في الساحل الشمالي وأخر في التجمع الخامس بالقاهرة، ومشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة وأخر في مدينة الشروق، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.

خريطة مشروعات جلامور

أكد كريم مأمون أن الفترة المقبلة تشهد مفاجأت قوية من شركة جلامور للتطوير العقاري، حيث يعتزم المؤسسون وهم من كبار رجال الأعمال أصحاب الخبرات الاستثمارية المتنوعة، فى تقديم مشروعات عقارية تشكل بصمة مميزة في السوق بالتعاون مع كبار المكاتب الاستشارية.

ولفت مأمون، إلى أن إطلاق كيان بهذا الحجم هو تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وخاصة القطاع العقاري الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

كريم مأمون

جدير بالذكر أن التعاون مع كريم مأمون يرجع لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري ودوره البارز في ظهور العديد من الشركات العقارية للنور والتي أصبحت أسماء لامعة في السوق مؤخراً ، حيث شغل منصب رئيس القطاع التجاري في عدد من كبرى شركات التطوير العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الأخرى بمسيرة تقترب من 20 عاما في مجال التطوير العقاري حقق فيها خلال السنوات الأربع الأخيرة مبيعات عقارية تقدر بـ6 مليارات جنيه .